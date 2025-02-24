search
24.02.2025

Σοβαρό τροχαίο με κλεμμένη μηχανή στην Πέτρου Ράλλη – Στο νοσοκομείο νεαρός αναβάτης

Τροχαίο ατύχημα, όπου τραυματίστηκε σοβαρά ένας νεαρός αναβάτης, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (24/2) στην Πέτρου Ράλλη, στο ύψος του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή την οποία οδηγούσε ένας νεαρός (ηλικίας 20-25 χρονών) για άγνωστο λόγο ανατράπηκε, με συνέπεια να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Όπως διαπιστώθηκε από τα στοιχεία της αστυνομίας, η μηχανή είχε δηλωθεί ως κλεμμένη μέσα στον μήνα. 

