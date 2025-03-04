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ΥΓΕΙΑ

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04.03.2025 15:23

ΠΙΣ: «Αναποτελεσματικές οι “μεταρρυθμίσεις”, για ένα ελκυστικό ΕΣΥ»

04.03.2025 15:23
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Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χαρακτηρίζει αποτελεσματικές τις μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας, για την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσωπικό, ενώ παράλληλα εξαπολύει «πυρά» στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την στάση του απέναντι στους γιατρούς.

Αναλυτικά, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) σχολιάζοντας τη μειωμένη ελκυστικότητα του ΕΣΥ για τους γιατρούς, αναφέρεται στα μέτρα που ελήφθησαν από το Υπουργείο Υγείας και αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και συγκεκριμένα στη δυνατότητα που δόθηκε στους ιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο. Ωστόσο το προνόμιο ασκούν το 15% των μονίμων και το 3% των ειδικευομένων.

Επίσης, ως μέτρο για την παραμονή των ιατρών στο ΕΣΥ δόθηκε δυνατότητα να παραταθεί: «ο εργασιακός βίος των γιατρών του ΕΣΥ έως το 70ο έτος εφόσον επιθυμούν». Ο ΠΙΣ σχολιάζει ότι η εν λόγω ρύθμιση επιτρέπει «την απολύτως απαράδεκτη διατήρηση των διοικητικών θέσεων τους (προσωπικό ρουσφέτι του υπουργού σε συνδικαλίστρια του ΕΣΥ) που οδηγεί σε περαιτέρω απαξία το σύστημα υγείας στα μάτια των νέων γιατρών, βλέποντας το μέλλον τους να φράσσεται και η επιστημονική τους εξέλιξη να ακυρώνεται».

Τα στοιχεία σύμφωνα με τον ΠΙΣ που άντλησε αναρτήσεις στην Διαύγεια, αποδεικνύουν ότι τα μέτρα δεν έφεραν αποτελέσματα και» το ΕΣΥ δεν έγινε ελκυστικότερο», καθώς μετά τη νομοθέτηση τους από τον Οκτώβριο έως και τον Φεβρουάριο:

Προσελήφθησαν 168 ιατροί
Συνταξιοδοτήθηκαν 126
Παραιτήθηκαν 87, εκ των οποίων 75 επιμελητές.

Το παράδειγμα της Κω

Σύμφωνα πάντα με τον ΠΙΣ ότι σε άγονες και νησιωτικές περιοχές για 51 θέσεις ιατρών εκδηλώθηκε ενδιαφέρον μόνον για 18 εξ αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ελλείψεων είναι η περίπτωση του νοσοκομείο της Κω, το οποίο αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης τον Ιούλιο του 2024. Ο ΠΙΣ επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόσληψη στις αναγκαίες ειδικότητες: «διαπιστώνουμε αβίαστα ότι οι “μεταρρυθμίσεις” δεν αποδίδουν, γεγονός αναμενόμενο, για το οποίο ο ΠΙΣ προειδοποίησε εγκαίρως». Επιπρόσθετα, τα προβλήματα επιδεινώνονται από «τη διοικητική εκκρεμότητα» εδώ και περισσότερους από 12 μήνες για την «αξιολόγηση» διοικητών νοσοκομείων.

Ευθύνες αποδίδει ακόμη ο ΠΙΣ στον υπουργό Υγείας για τη «διόγκωση του προβλήματος» υποστηρίζοντας ότι «επιδρά ο σταθερά διχαστικός, αντιιατρικός και απόλυτος λόγος του υπουργού».

Καταλήγοντας ο ΠΙΣ επισημαίνει στην ανακοίνωση του επισημαίνει την περίπλοκη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τονίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες ενέργειες ενώ με νόημα αναφέρει ότι: «ακόμη και στους στραβούς γιαλούς ο περίπλους είναι εφικτός, πλην όμως με την ανάλογη πλοήγηση».

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