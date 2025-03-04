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04.03.2025 19:01

Στάχτη δεκάδες Tesla στην Τουλούζη – Αναρχική ομάδα «χαιρετίζει με τον δικό της τρόπο» την αντιπροσωπεία του Μασκ (Video)

04.03.2025 19:01
Tesla

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Μια αναρχική συλλογικότητα ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την πυρκαγιά από την οποία καταστράφηκαν δώδεκα οχήματα Tesla σε μια αντιπροσωπεία στην Τουλούζη της νοτιοδυτικής Γαλλίας, τη νύχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα.

Υπό τον τίτλο «Εμπρηστικός χαιρετισμός στην Tesla», το μήνυμα που αναρτήθηκε σήμερα στην ακροαριστερή πλατφόρμα Iaata.info αναφέρει: «πυρπολήσαμε τα οχήματα μέσα στον περίβολο, με δύο μπιτόνια βενζίνης».

«Ενώ οι ελίτ πολλαπλασιάζουν τους ναζιστικούς χαιρετισμούς, αποφασίσαμε να χαιρετίσουμε με τον δικό μας τρόπο μια αντιπροσωπεία της Tesla», συνεχίζουν οι συγγραφείς της ανακοίνωσης, υποστηρίζοντας ότι ενσαρκώνουν «τον μαχητικό αντιφασισμό που δεν πιστεύει τον μύθο της δημοκρατίας» και «τη ριζοσπαστική οικολογία που δεν πιστεύει στις τεχνολογικές λύσεις».

Κατά την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο, ο Έλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla, χτύπησε το στήθος του με το δεξί χέρι και μετά το τέντωσε, με την παλάμη προτεταμένη. Επανέλαβε τη χειρονομία, στρεφόμενος προς το πλήθος που βρισκόταν πίσω του.

Ο επιχειρηματίας και στενός συνεργάτης του Τραμπ εμφανίστηκε επίσης πρόσφατα να κρατάει ένα ηλεκτρικό πριόνι, δώρο του Αργεντινού προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

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