Στάχτη δεκάδες Tesla στην Τουλούζη – Αναρχική ομάδα «χαιρετίζει με τον δικό της τρόπο» την αντιπροσωπεία του Μασκ (Video)

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Μια αναρχική συλλογικότητα ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την πυρκαγιά από την οποία καταστράφηκαν δώδεκα οχήματα Tesla σε μια αντιπροσωπεία στην Τουλούζη της νοτιοδυτικής Γαλλίας, τη νύχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα.

Une concession Tesla incendiée près de Toulouse : 12 voitures détruites et au moins 700 000 euros de dégâts. Les individus se sont introduits dans le garage en découpant le grillage dans la nuit du 2 au 3 mars 2025. Une enquête a été ouverte. pic.twitter.com/XCf0dMuxTZ March 3, 2025

Υπό τον τίτλο «Εμπρηστικός χαιρετισμός στην Tesla», το μήνυμα που αναρτήθηκε σήμερα στην ακροαριστερή πλατφόρμα Iaata.info αναφέρει: «πυρπολήσαμε τα οχήματα μέσα στον περίβολο, με δύο μπιτόνια βενζίνης».

«Ενώ οι ελίτ πολλαπλασιάζουν τους ναζιστικούς χαιρετισμούς, αποφασίσαμε να χαιρετίσουμε με τον δικό μας τρόπο μια αντιπροσωπεία της Tesla», συνεχίζουν οι συγγραφείς της ανακοίνωσης, υποστηρίζοντας ότι ενσαρκώνουν «τον μαχητικό αντιφασισμό που δεν πιστεύει τον μύθο της δημοκρατίας» και «τη ριζοσπαστική οικολογία που δεν πιστεύει στις τεχνολογικές λύσεις».

Haute-Garonne: une concession Tesla incendiée près de Toulouse, une enquête ouverte pic.twitter.com/AetdrYW7xu — BFM (@BFMTV) March 4, 2025

Κατά την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο, ο Έλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla, χτύπησε το στήθος του με το δεξί χέρι και μετά το τέντωσε, με την παλάμη προτεταμένη. Επανέλαβε τη χειρονομία, στρεφόμενος προς το πλήθος που βρισκόταν πίσω του.

Ο επιχειρηματίας και στενός συνεργάτης του Τραμπ εμφανίστηκε επίσης πρόσφατα να κρατάει ένα ηλεκτρικό πριόνι, δώρο του Αργεντινού προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

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