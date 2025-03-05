ΗΠΑ, η κρίση του αβγού: Γιατί ξέφυγαν οι τιμές – Να έχουν κότες στην πίσω αυλή προέτρεψε τους Αμερικανούς η υπουργός Γεωργίας

Μία πρωτόγνωρη κρίση ζουν τον τελευταίο μήνα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα που αντιμετωπίζει η χώρα, με τον Τραμπ να ανοίγει διαρκώς μέτωπα, οι Αμερικανοί πολίτες είδαν τις τιμές των… αβγών να εκτινάσσονται σε απελπιστικό βαθμό.

Μία δωδεκάδα έφτασε να κοστίζει 10 δολάρια με το υπουργείο Γεωργίας της χώρας να προειδοποιεί ότι μπορεί να προσεγγίσει ακόμα και τα 15 δολάρια μέσα στη χρονιά, όταν μόλις πριν ένα μήνα η τιμή κυμαινόταν κάτω από τα 5 δολάρια.

Κι αυτό όταν μέχρι το 2016 η δωδεκάδα κόστιζε λιγότερο από 2 δολάρια, ενώ η αισθητή άνοδος άρχισε το 2022. Τον Ιανουάριο φέτος οι μέσες τιμές ήταν στα 4,95 δολάρια ανά δωδεκάδα, ενώ ένα μήνα νωρίτερα, στα τέλη του 2024 βρίσκονταν στα 4,15 δολάρια. Οι ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ είναι μεγάλες, ενώ οι προσαυξήσεις των τιμών στα εστιατόρια είναι περίπου εξωφρενικές.

Απέναντι στο φαινόμενο των πανάκριβων αβγών, η υπουργός Γεωργίας του Ντόναλντ Τραμπ, Μπρουκ Ρόλινς, προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες να εκτρέφουν κότες στην πίσω αυλή των σπιτιών τους!

Μάλιστα ανέφερε ότι και η ίδια έχει στην αυλή της δικά της κοτόπουλα, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να διευκολύνει η κυβέρνηση «τις οικογένειες να εκτρέφουν κοτόπουλα στην πίσω αυλή».

Βέβαια ειδικοί στις ΗΠΑ εκτιμούν ότι η λύση μάλλον δεν θα βρεθεί στην εκτροφή κοτόπουλων από απλούς πολίτες. Αφενός διότι δημιουργούν πολλά υγειονομικά προβλήματα και αφετέρου ως επένδυση είναι κάτι που θα αργήσει να αποδώσει.

Ποια είναι όμως η αιτία που τα αβγά έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ ακρίβειας, φέρνοντας τους Αμερικανούς στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, καθώς απειλείται μία διαδεδομένη διατροφική συνήθεια και ανάγκη;

Πρόκειται για τις επιδημίες της γρίπης των πτηνών, που εξόντωσαν εκατομμύρια κοτόπουλα και ανάγκασαν τους παραγωγούς πουλερικών να σκοτώσουν άλλα πολλά εκατομμύρια για να σταματήσουν την εξάπλωση της μόλυνσης.

Η κρίση ξεκίνησε περίπου πριν ένα χρόνο, στις 8 Φεβρουαρίου 2024, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στη χώρα. Αρχικά, το πρόβλημα φαινόταν διαχειρίσιμο, αλλά το περασμένο φθινόπωρο, ο αριθμός των μολυσμένων πτηνών εκτινάχθηκε από 7 εκατομμύρια νέες μολύνσεις τον Νοέμβριο, έφτασε τα 18 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο και τα 23 εκατομμύρια τον Ιανουάριο.

Τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ αναφέρουν ότι η χώρα διαθέτει συνολικά 387 εκατομμύρια ωοπαραγωγές όρνιθες, άρα το ποσοστό των πληγέντων πτηνών το τελευταίο τρίμηνο αγγίζει το 15% – δυσθεώρητο ποσοστό, που επηρεάζει δραματικά όλη την παραγωγή και την αλυσίδα των τιμών.

Αν και συζητήθηκε ως λύση η εισαγωγή αυγών, οι κανονισμοί ασφαλείας τροφίμων των ΗΠΑ για τα αυγά διαφέρουν σημαντικά από αυτούς του υπόλοιπου κόσμου, με αποτέλεσμα τα περιθώρια να είναι στενά και σε αυτό το μέτωπο.

Το θέμα μπορεί να έχει και… πολιτικές προεκτάσεις: Η κρίση ίσως συνέβαλε στην ήττα του Δημοκρατικού Κόμματος τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ το πρόβλημα μεταφέρεται τώρα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε να μειώσει την τιμή των αβγών.

