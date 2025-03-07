Άκης Σακελλαρίου: Θέλω να δω ελληνικές ταινίες να βγαίνουν στο εξωτερικό – Ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου μιλά στο topontiki.gr

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Σπάνια η Θεσσαλονίκη, που καμαρώνει πάντα για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έχει δει ανθρώπους από τα σπλάχνα της να επιλέγονται για τις διευθυντικές σχέσεις του θεσμού.

Ο γνωστός ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου πρόσφατα ανέλαβε τις ευθύνες του προέδρου του θεσμού και είναι αυτό που λέμε γέννημα-θρέμμα Σαλονικιός. Η δημοφιλία του, η εμπειρία του και η διαρκής σχέση με την πόλη κάνουν την επιλογή να φαντάζει ιδιαιτέρως επιτυχημένη.

Το έργο του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, αδελφάκι του Διεθνούς Φεστιβάλ, ανεβαίνει από το βράδυ της Πέμπτης στην πόλη. Ο Άκης Σακελλαρίου πραγματοποίησε την «πρεμιέρα» του στο νέο ρόλο του. Απαιτητικό έργο, για το οποίο κατέθεσε τις πρώτες του σκέψεις στον Βασίλη Κεχαγιά.

Β.Κ. Άκη, ας υιοθετήσουμε τον ενικό, μια που η γνωριμία μας μετράει πολλά χρόνια και μάλιστα ως φίλοι της ίδιας ομάδας. Αρχικά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, του οποίου υπήρξες θεατής από μικρός, κέρδισε τη συνείδηση του κοινού, έχοντας στο προσκήνιο του τον ελληνικό κινηματογράφο. Τώρα, ποια νομίζεις ότι είναι η προοπτική αυτής της σχέσης;

Α.Σ Εφ’ όσον το Φεστιβάλ έχει επιλέξει το δρόμο της διεθνούς πορείας κι εφ’ όσον η Ακαδημία Κινηματογράφου συμφωνεί με αυτήν την άποψη, δίνοντας αυτή τα βραβεία στις ελληνικές ταινίες, δε νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει η επιλογή ως προς το ελληνικό σινεμά. Ο ανταγωνισμός πάντως «κάτω», στην Αθήνα, είναι τρομερός. Έφυγε το ελληνικό κομμάτι από τη Θεσσαλονίκη, επειδή υπήρχαν αλληλοκατηγορίες μεταξύ των διαγωνιζομένων, κι αισθάνομαι ότι υπάρχουν παρόμοιες αντιδράσεις κι από νέους ανθρώπους. Εμείς στο Φεστιβάλ έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας, καθώς προβάλλουμε όλες τις ελληνικές ταινίες.

Β.Κ. Αναφέρεσαι, βέβαια, στην αμφισβήτηση των επιτροπών, σε σχέση με τις ταινίες οι οποίες θα προκρίνονταν για διεθνή καριέρα…

Α.Σ. Ναι, αν κι εγώ είμαι κυρίως του θεάτρου (γελάμε..)

Β.Κ. Έχεις, όμως, εμπειρία και από τα πλατό του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Μέγιστη εμπειρία, κοντά σε άλλες.

Α.Σ. Ναι, μεγάλη τιμή, Μεγάλη τιμή επίσης το γεγονός ότι βρίσκομαι στη θέση του προέδρου του Φεστιβάλ του οποίο επίσης είχε διατελέσει πρόεδρος ο Θόδωρος Αγγελόπουλος.

Β.Κ. Τι μπορεί να προσφέρει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη διεθνή προβολή του greek weird cinema;

Α.Σ. Είμαι φρέσκος κι έχω μόνον προσωπική άποψη. Θα ήθελα να δω ελληνικές ταινίες οι οποίες να προωθούνται στο εξωτερικό. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να πέσει μεγάλο βάρος στο τμήμα της αγοράς. Το πηγαίνουν πολύ καλά. Ο δικός μου ρόλος είναι να ελέγχω τη δουλειά που κάνουν η Ελίζ Ζαλαντό και ο Ορέστης Ανδρεαδάκης σε επίπεδο διοικητικό. Το εκτελεστικό το έχουν αυτοί.

Β.Κ. Είσαι σα να λέμε «προέδρου της δημοκρατίας»…

Α.Κ. Τελείως. Εγώ μπορώ να επεκταθώ σε κομμάτια, που από την εμπειρία που έχω μπορώ να πω πέντε γνώμες. Μαζί με το διοικητικό συμβούλιο, ελέγχουμε αν γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν και να βλέπουμε αν τα πράγματα πραγματοποιούνται προς όλους τους φορείς σωστά: την τηλεόραση, την ΕΡΤ 3, την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να λειτουργούν σε σύμπλευση με το Φεστιβάλ. Να υπάρχει μια πορεία κοινή.

Β.Κ. Είσαι γέννημα θρέμμα της Θεσσαλονίκης. Μπορούμε να πούμε ότι «έξω πάμε καλά». Με την τοπική κοινωνία τι γίνεται;

Α.Σ. Αφορά και στην οικονομία της πόλης. Έχουμε ένα αγαθό, που αν ανθίσει μπορεί να γίνει επικερδές για όλους. Από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε με την Ελιζ και τον Ορέστη το ερώτημα ήταν πώς θα μπορέσει το Φεστιβάλ ακόμη περισσότερο να αγκαλιαστεί από τους Θεσσαλονικείς. Όχι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και του Πανοράματος και των Αμπελοκήπων και των Συκεών, όλων. Είναι στα σκαριά να ζητήσουμε μεγαλύτερη προβολή.

Τον Οκτώβριο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ένα μεγάλο συνέδριο, όπου θα συμμετάσχουν οι μεγαλύτεροι παραγωγοί της Ευρώπης, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας. Θα υπάρξει ζύμωση, ανταλλαγή απόψεων. Θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό, να καταστεἰ το Φεστιβάλ τόπος ζύμωσης. Όχι μόνον μεταξύ των ανθρώπων του κινηματογράφου, αλλά και με τους πολίτες. Να χαίρονται να βλέπουν έναν εμβληματικό θεσμό να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Είναι της μόδας ο όρος τοπόσημο. Το Φεστιβάλ είναι ένα πολιτιστικό τοπόσημο, το οποίο οφείλουμε να το επεκτείνουμε. Τώρα που έγινε το μετρό, που η πόλη γίνεται εξωστρεφής, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βοηθήσουμε κι εμείς ως Φεστιβάλ.

Β.Κ. Να αποκτήσετε σύνδεση με το ανανεωμένο πρόσωπο της πόλης. Οι σειρές στις πλατφόρμες έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος στα διεθνή Φεστιβάλ, ως μέλλον της εικόνας και της αφήγησης. Υπάρχει μια τέτοια προοπτική στο Φεστιβάλ; Θα υπάρξει φιλοξενίας τους;

Α.Σ Δεν το ξέρω αυτό. Προσωπικά δεν παρακολουθώ σειρές, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ρόλο τους. Η πλειοψηφία των θεατών τις έχει αγκαλιάσει, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ, πάντως, προτιμώ να πηγαίνω στο σινεμά. Είναι μια κοινή γοητεία, η οποία όχι μόνον δεν πρέπει συρρικνωθεί, αλλά να ενισχυθεί, ως κοινή εμπειρία του κινηματογράφου.

Ο Άκης Σακελλαρίου στην Αποθήκη Γ’ του λιμανιού όπου τις επόμενες δέκα μέρες θα χτυπά η καρδιά του Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, μας εξομολογείται τον πρώτο του στόχο, ως πρόεδρος.

Μνήμες από τα πολλά χρόνια θητείας του Άκη Σακελλαρίου στο Φεστιβάλ, είτε ως θεατής είτε ως διαγωνιζόμενος.

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