09.03.2025 11:26

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: 33χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα έπεσε πάνω σε μπάρες και αμάξια

09.03.2025 11:26
peripoliko_elas_astynomia

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Λαγκαδά με την Καραολή και Δημητρίου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί έκαναν σήμα σε 33χρονο αλλοδαπό να σταματήσει, ωστόσο αυτός ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Κατά την πορεία, ο 33χρονος προσέκρουσε σε δύο προπορευόμενα οχήματα και στη συνέχεια σε προστατευτικές μπάρες με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο που οδηγούσε να ανατραπεί.

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον αλλοδαπό οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

