Η αγκαλιά του Όσκαρ Άιζακ στον Πέδρο Πασκάλ «σπάει» το ίντερνετ

Οι διάσημοι ηθοποιοί Όσκαρ Άιζακ και Πέδρο Πασκάλ κατάφεραν να κάνουν το διαδίκτυο λίγο καλύτερο, αφού η φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζονται τρυφερά έχει γίνει viral και αποσπά διθυραμβικά σχόλια.

Οι δύο άντρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά όταν πρωταγωνίστησαν ο ένας δίπλα στον άλλο σε μια παράσταση εκτός Μπρόντγουεϊ το 2005. Έγιναν γρήγορα φίλοι και το 2020, ο Όσκαρ αποκάλυψε ότι αρχικά δέθηκαν για τα κοινά πάθη και τις απογοητεύσεις τους ως Λατίνοι ηθοποιοί.

«Έχει βελτιωθεί, αλλά σε εκείνο το σημείο, ήταν τόσο εύκολο να μας περιορίσουν σε στερεοτυπικούς ρόλους επειδή είμαστε Λατίνοι», είπε στο Variety εκείνη την εποχή. «Είναι σαν, πόσους ρόλους γκάνγκστερ θα μου στείλουν;».

«Το όνειρο ήταν να μπορέσω να πληρώσω ενοίκιο», είπε ο Όσκαρ για εκείνον και τον Πέδρο κατά τις πρώτες μέρες της φιλίας τους. «Δεν υπήρχε στρατηγική. Απλώς δυσκολευόμασταν. Μιλούσε για το πώς να κάνουμε αυτό το πράγμα που αγαπάμε και οι δύο αλλά φαίνεται κάπως ανυπέρβλητο».

Η σχέση του Όσκαρ και του Πέδρο συνέχισε να ευδοκιμεί εν μέσω των αντίστοιχων επιτυχιών τους, με τον Όσκαρ να παίρνει εγκωμιαστικές κριτικές το 2013 για το Inside Llewyn Davis, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Εν τω μεταξύ, ο Πέδρο εισήλθε για πρώτη φορά στις mainstream παραγωγές το επόμενο έτος, όταν πρωταγωνίστησε ως Oberyn Martell στο Game of Thrones.

Στη φωτογραφία, οι δύο άντρες είναι αγκαλιά μπροστά σε ένα όμορφο σκηνικό. Ο Όσκαρ αγκαλιάζει τον Πέδρο και χαμογελά ενώ ακουμπά το κεφάλι του στον φίλο του. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε χωρίς λεζάντα, ωστόσο αναφέρει την Ελβίρα Λίντ, σύζυγο του Όσκαρ Άιζακ, ως τη φωτογράφο της τρυφερής στιγμής.

Διαβάστε επίσης:

Τζορτζ Κλούνεϊ: Αποχωρίστηκε τα χαρακτηριστικά γκρίζα μαλλιά του – Γιατί εμφανίστηκε με καστανό μαλλί

Eurovision 2025: Ο Φωκάς Ευαγγελινός creative director της ελληνικής συμμετοχής

Emily Osment: Κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μόλις πέντε μήνες μετά τον γάμο της