search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 08:52
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2025 19:39

Η αγκαλιά του Όσκαρ Άιζακ στον Πέδρο Πασκάλ «σπάει» το ίντερνετ

10.03.2025 19:39
isaac pascal

Οι διάσημοι ηθοποιοί Όσκαρ Άιζακ και Πέδρο Πασκάλ κατάφεραν να κάνουν το διαδίκτυο λίγο καλύτερο, αφού η φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζονται τρυφερά έχει γίνει viral και αποσπά διθυραμβικά σχόλια.

Οι δύο άντρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά όταν πρωταγωνίστησαν ο ένας δίπλα στον άλλο σε μια παράσταση εκτός Μπρόντγουεϊ το 2005. Έγιναν γρήγορα φίλοι και το 2020, ο Όσκαρ αποκάλυψε ότι αρχικά δέθηκαν για τα κοινά πάθη και τις απογοητεύσεις τους ως Λατίνοι ηθοποιοί.

«Έχει βελτιωθεί, αλλά σε εκείνο το σημείο, ήταν τόσο εύκολο να μας περιορίσουν σε στερεοτυπικούς ρόλους επειδή είμαστε Λατίνοι», είπε στο Variety εκείνη την εποχή. «Είναι σαν, πόσους ρόλους γκάνγκστερ θα μου στείλουν;».

«Το όνειρο ήταν να μπορέσω να πληρώσω ενοίκιο», είπε ο Όσκαρ για εκείνον και τον Πέδρο κατά τις πρώτες μέρες της φιλίας τους. «Δεν υπήρχε στρατηγική. Απλώς δυσκολευόμασταν. Μιλούσε για το πώς να κάνουμε αυτό το πράγμα που αγαπάμε και οι δύο αλλά φαίνεται κάπως ανυπέρβλητο».

Η σχέση του Όσκαρ και του Πέδρο συνέχισε να ευδοκιμεί εν μέσω των αντίστοιχων επιτυχιών τους, με τον Όσκαρ να παίρνει εγκωμιαστικές κριτικές το 2013 για το Inside Llewyn Davis, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Εν τω μεταξύ, ο Πέδρο εισήλθε για πρώτη φορά στις mainstream παραγωγές το επόμενο έτος, όταν πρωταγωνίστησε ως Oberyn Martell στο Game of Thrones.

Στη φωτογραφία, οι δύο άντρες είναι αγκαλιά μπροστά σε ένα όμορφο σκηνικό. Ο Όσκαρ αγκαλιάζει τον Πέδρο και χαμογελά ενώ ακουμπά το κεφάλι του στον φίλο του. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε χωρίς λεζάντα, ωστόσο αναφέρει την Ελβίρα Λίντ, σύζυγο του Όσκαρ Άιζακ, ως τη φωτογράφο της τρυφερής στιγμής.

Διαβάστε επίσης:

Τζορτζ Κλούνεϊ: Αποχωρίστηκε τα χαρακτηριστικά γκρίζα μαλλιά του – Γιατί εμφανίστηκε με καστανό μαλλί

Eurovision 2025: Ο Φωκάς Ευαγγελινός creative director της ελληνικής συμμετοχής

Emily Osment: Κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μόλις πέντε μήνες μετά τον γάμο της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν και οι τελευταίοι από τους αδειούχους – Πάνω από 33.000 αφίξεις ημερησίως στον Πειραιά

ypourgiko 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στους υπουργούς ενόψει ΔΕΘ

lamda development
BUSINESS

The Ellinikon: Κόμβος τεχνολογίας με Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας ύψους 1,5 δισ. ευρώ έως 2030

EKAB NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρός καυγάς νεαρών στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 20χρονος, συνελήφθη 19χρονος

MickeyRourke22
LIFESTYLE

Σκιά του εαυτού του ο Mickey Rourke, αγνώριστος σε σπάνια εμφάνιση (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
popi samaras livanios
ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 08:48
peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν και οι τελευταίοι από τους αδειούχους – Πάνω από 33.000 αφίξεις ημερησίως στον Πειραιά

ypourgiko 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στους υπουργούς ενόψει ΔΕΘ

lamda development
BUSINESS

The Ellinikon: Κόμβος τεχνολογίας με Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας ύψους 1,5 δισ. ευρώ έως 2030

1 / 3