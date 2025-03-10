Ο Μασκ καλεί το Κίεβο να κλείσει τώρα συμφωνία ειρήνης: Αν έκλεινα το Starlink ο στρατός της Ουκρανίας θα κατέρρεε – Επίθεση στον Πολωνό ΥΠΕΞ

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Ο πολυδισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ αναφέρθηκε χθες Κυριακή στην κεφαλαιώδη σημασία που έχει για τα στρατεύματα της Ουκρανίας που πολεμούν αυτά της Ρωσίας το σύστημα επικοινωνίας μέσω δορυφόρων Starlink, ιδιοκτησία του.
Το Starlink, ανέφερε μέσω X, «είναι η ραχοκοκαλιά του ουκρανικού στρατού».
«Ολόκληρο το μέτωπο θα κατέρρεε αν το έκλεινα», πρόσθεσε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μέγας υποστηρικτής και σύμβουλος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Δήλωσε πως τον έχει αηδιάσει η «πολυετής σφαγή», προέβλεψε πως η Ουκρανία «αναπόφευκτα θα χάσει» τον πόλεμο και κάλεσε να κλείσει συμφωνία ειρήνης «τώρα!».
Αργότερα, ο Μασκ διευκρίνισε πως δεν θα κλείσει το Starlink. «Για να είμαι απόλυτα σαφής, ανεξαρτήτως το πόσο διαφωνώ με την πολιτική της Ουκρανίας, τα τερματικά του Starlink δεν θα απενεργοποιηθούν ποτέ», σημείωσε.
«Απλά λέω ότι, χωρίς το Starlink, οι ουκρανικές γραμμές θα κατέρρεαν, καθώς οι Ρώσοι μπορούν να παρεμβάλλονται σε όλες τις επικοινωνίες», εξήγησε προσθέτοντας «ποτέ δεν θα κάναμε τέτοιο πράγμα διότι θα χάναμε διαπραγματευτικό χαρτί».
Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι, αντέδρασε στην αρχική ανάρτηση του Μασκ διατεινόμενος μέσω X ότι το κόστος του Starlink καλύπτεται από το πολωνικό υπουργείο ψηφιακού μετασχηματισμού, ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο και προσθέτοντας πως «αν η SpaceX αποδειχθεί αναξιόπιστος εταίρος, θα αναγκαστούμε να αναζητήσουμε άλλους προμηθευτές».
Η παρέμβαση του Σικόρσκι αντιμετωπίστηκε με ειρωνεία από τον Έλον Μασκ: «Σώπασε, ανθρωπάκι. Πληρώνεις μικρό κλάσμα του κόστους. Και δεν υπάρχει υποκατάστατο για το Starlink».
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επιτέθηκε επί προσωπικού στον Σικόρσκι, αναφέροντας μέσω X —στον προσωπικό του λογαριασμό, όχι στον υπουργικό— ότι ο πολωνός ομόλογός του «επινοεί πράγματα»: «Κανένας δεν απείλησε να αποκλείσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starlink», συνέχισε. «Και πείτε ευχαριστώ διότι χωρίς το Starlink η Ουκρανία θα είχε χάσει τον πόλεμο εδώ και καιρό και οι Ρώσοι θα ήταν στα σύνορα με την Πολωνία αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε.
Οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ μοιάζουν να αποπειρώνται στροφή 180° της αμερικανικής πολιτικής στον πόλεμο στην Ουκρανία και την περασμένη εβδομάδα ανέστειλαν —τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας— τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ο τόνος τους είναι εξάλλου ασυνήθιστα ωμός έναντι των Ευρωπαίων συμμάχων τους.
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