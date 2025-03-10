search
10.03.2025 13:07

Τέμπη: Αλητεία Δρυμιώτη – Πλασάρει τη χυδαιότητα ότι «η Κωνσταντοπούλου κατευθύνει την Καρυστιανού» (Video)

Παρά το γεγονός ότι ακόμα και η κυβέρνηση έχει παραδεχθεί (εμμέσως πλην σαφώς) ότι τα τεράστια σε όγκο και παλμό συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών δεν έχουν κομμματική καθοδήγηση και παρά το γεγονός ότι ουδείς αμφισβητεί ότι οι συγγενείς των θυμάτων δίνουν εξαρχής μόνοι τους τον αγώνα για δικαιοσύνη, κάποιοι δεν δείχνουν να… καταλαβαίνουν.

Πάρτε για παράδειγμα τον εκλογικό αναλυτή, Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος μιλώντας στο Action 24 εμφανίστηκε πεπεισμένος (πώς, άραγε;…) ότι «η Κωνσταντοπούλου είναι ο ενορχηστρωτής όλης αυτής της ιστορίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Καρυστιανού καθοδηγείται από την Κωνσταντοπούλου. Αυτά δεν τα αμφισβητεί πλέον κανείς. Τα βλέπουμε στις συγκεντρώσεις. Έχετε καμία αμφιβολία; Δεν αποκλείεται η κ. Καρυστιανού να ασχοληθεί με την πολιτική κάποια στιγμή».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «και τα τρία συστημικά κόμματα, όσο εργαλειοποιούν το θέμα, σκάβουν τον λάκκο τους, ειδικά αυτά τα δύο (σ.σ. της αντιπολίτευσης) που θέλουν να κυβερνήσουν. Το να φτάσουν να είναι διψήφια τα ποσοστά (σ.σ. του κόμματος της Κωνσταντοπούλου)… αυξήθηκαν κατά 300%, είναι απίστευτα τα νούμερα».

Ας αφήσουμε στην άκρη το «αυτά δεν τα αμφισβητεί πλέον κανείς». Ας αρκεστούμε να θυμήσουμε, πάντως, ότι εδώ και ένα χρόνο ακούμε για τη σχεδιαζόμενη κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, όπως επί μακρόν ακούγαμε και για την σχεδιαζόμενη κάθοδο της Μάγδας Φύσσα στην πολιτική. Και πόσο «κουβά» πήγαν όσοι τα υποστήριζαν αυτά.

