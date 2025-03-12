Τέμπη: Η Καρυστιανού απαντά στις αήθειες Δρυμιώτη, Κοτζιά και ΣΥΡΙΖΑ περί εμπλοκής της στην πολιτική

Αποστομωτική απάντηση σε όσους με σκοπιμότητα επιχειρούν να της προσάψουν πολιτικές φιλοδοξίες πίσω από τον αγώνα της για Αλήθεια και Δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών, εμπλέκοντάς την σε σενάρια ακόμα και ίδρυσης κόμματος, αναμένεται να δώσει σήμερα το απόγευμα η Μαρία Καρυστιανού, ώστε να βάλει τέλος στην αήθη επίθεση που δέχεται.

Η Μαρία Καρυστιανού θα μιλήσει σε εκδήλωση με τίτλο «2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ» που διοργανώνουν Φοιτητικοί Σύλλογοι στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η παρέμβασή της σχετικά με την πολιτική συζήτηση που τροφοδοτούν κάποιοι και η οποία φτάνει μέχρι και τα όρια “δολοφονίας χαρακτήρα”, κρίνεται επιβεβλημένη μετά και τη σπουδή που δείχνουν κάποιοι ακόμα και από τον χώρο της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ να την πλήξουν δια αυτού του έμμεσου και απαράδεκτου τρόπου.

Μέχρι τώρα στην Μαρία Καρυστιανού είχαν επιτεθεί με όλους τους τρόπους κυρίως μέλη, στελέχη και υποστηρικτές της κυβερνητικής παράταξης – από υπουργούς έως τον… Ψαριανό. Σημειωτέον ότι την αρχή πολύ καιρό πριν την είχε κάνει εναντίον της κυρίας Καρυστιανού – περί εμπλοκής της στην πολιτική ο… Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Αλλά στο δρόμο του Μπογδάνου βάδισαν στη συνέχεια και άλλοι. Όπως η Ελίζα Βόζεμπεργκ για παράδειγμα. Μάλιστα προ των ευρωεκλογών είχε ενταθεί η προβοκατόρικη φημολογία ότι θα κατέβει τότε με κάποιο κόμμα (για ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν κυρίως), με αποτέλεσμα η κυρία Καρυστιανού να κάνει τότε μία ξεκάθαρη διάψευση.

Προ ημερών ο δημοσιολόγος και αρθρογράφος Ανδρέας Δρυμιώτης είχε εκφράσει περισσή βεβαιότητα, εν είδει… ευαγγελίου, ότι η Μαρία Καρυστιανού καθοδηγείται, λέει, από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αλλά επειδή ο κ. Δρυμιώτης έχει ελάχιστη έως μηδενική αξιοπιστία σε τέτοιου είδους αναλύσεις δεν ασχολήθηκε κανείς με τις εκτιμήσεις του.

Όμως προχθές στο παιχνίδι της υπονόμευσης του αγώνα και της ίδιας της κυρίας Καρυστιανού μπήκαν στελέχη και κόμματα της απέναντι πλευράς. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και… παραφυάδες του.

Ο Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος φέρεται ως ένας παράγοντας που πιθανόν να συμμετέχει στην ανασύνθεση του χώρου που εξέφραζε ο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι θα ψήφιζε την Μαρία Καρυστιανού για πρωθυπουργό! Και από κοντά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, να “συνυπογράφει” όπως έγραψε στο facebook, με τα δυο της χέρια τη δήλωση του πρώην υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Τέτοιος καημός, ένας “βέρος” αριστερός και μία βουλευτής κόμματος, να επαινέσουν και αναγνωρίσουν την Μαρία Καρυστιανού, μόνο ότι γίνεται εκ του πονηρού μπορεί να εκληφθεί.

Γι’ αυτό και προκλήθηκε σάλος στα σόσιαλ μίντια, καθώς πίσω από αυτές τις δηλώσεις μόνο κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες μπορεί να κρύβονται.

Την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα σχολίασε με οργισμένο τρόπο και ο Νίκος Καρανίκας, ο οποίος έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα αίσχη στο συνέδριο του μπουζουξίδικου.

Η εκδήλωση στο Πάντειο

Να σημειωθεί ότι στην αποψινή εκδήλωση στο Πάντειο θα μιλήσουν η Μαρία Καρυστιανού – πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τεμπών 2023», ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Θανάσης Καμπαγιάννης – δικηγόρος, ο Δημήτρης Κουτσιαύτης – πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και ο Μάρκος Μπεκρής- πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ στην COSCO.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους: «Το έγκλημα στα Τέμπη έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία, οι φοιτητές από την πρώτη στιγμή ήμασταν στο πλευρό των συγγενών, και συμμετείχαμε μαζικά και δυναμικά στις κινητοποιήσεις. Την Παρασκευή 28/2 οι δρόμοι και οι πλατείες σε όλη τη χώρα βούλιαξαν, το σύνθημα «ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΞΥΓΟΝΟ» ήχησε από άκρη σε άκρη, κι όμως ήταν η μέρα που για λίγο αναπνεύσαμε, απέναντι στη κυβέρνηση των ιδιωτικοποιήσεων που δολοφονούν και της συγκάλυψης. Ως Φοιτητικοί Σύλλογοι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας!

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνουμε εκδήλωση, 2 χρόνια μετά από το έγκλημα, με τίτλο «2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ»

