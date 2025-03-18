Απογοητευμένος ο Τραμπ μετά τη συνομιλία με Πούτιν, εκτιμά το BBC – Το μισό βήμα από τον Ρώσο πρόεδρο, η μίνι ενεργειακή εκεχειρία και οι κόκκινες γραμμές

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Τα απόνερα της τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ – Πούτιν επιχειρεί να σκιαγραφήσει το BBC, σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τους χαμένους και τους κερδισμένους στη μεταξύ των δύο ηγετών διαπραγμάτευση για την Ουκρανία.

O Βλαντιμίρ Πούτιν δεσμεύτηκε να «παγώσει» τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας για 30 ημέρες, αλλά δεν συμφώνησε σε ευρύτερη κατάπαυση του πυρός 30 ημερών που αποδέχθηκε το Κίεβο, όπως επιδίωκαν οι ΗΠΑ, καλώντας τον Αμερικανό πρόεδρο να σταματήσει τη βοήθεια της Δύσης προς την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο και ο Λευκός Οίκος εξέδωσαν χωριστές ανακοινώσεις σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, η οποία ξεκίνησε στις 17:00 ώρα Ελλάδος και κράτησε περίπου μιάμιση ώρα. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας συμφώνησαν να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν στη Μέση Ανατολή, με στόχο τον σταδιακό τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση.

Όπως σημειώνει το BBC, η συμφωνία για την παύση των χτυπημάτων στις ενεργειακές υποδομές, την ανταλλαγή αιχμαλώτων και την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ασφαλή ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τις ζωές των ανθρώπων στην Ουκρανία, τη Ρωσία και όχι μόνο, όμως αν κρίνουμε από τις αναγνώσεις από τον Λευκό Οίκο και το Κρεμλίνο, δεν σημειώθηκαν σημαντικές ανακαλύψεις.

Όπως έκανε πριν από μια εβδομάδα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχει πρόθεση να υποχωρήσει από τις απαιτήσεις του. Αναμένει ότι η Ουκρανία θα αποκηρύξει πλήρως την ξένη στρατιωτική βοήθεια και την υποστήριξη πληροφοριών, καθώς και να σταματήσει την κινητοποίηση, εάν πραγματικά επιθυμεί την κατάπαυση του πυρός.

Τις τελευταίες ημέρες, δημοσιογράφοι έκαναν εικασίες για το εάν ο Λευκός Οίκος θα αποδεχθεί αυτούς τους όρους ή θα ακολουθήσει τις απειλές του Τραμπ να πιέσει τη Μόσχα.

Αν κρίνουμε από τις δηλώσεις που προέρχονται από τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον, τίποτα δεν έχει συμβεί. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει και αυτό πιθανότατα θα είναι το επίκεντρο ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων τις επόμενες εβδομάδες.

Όταν ο Τραμπ μπήκε στον Λευκό Οίκο, ήλπιζε ότι η άμεση εμπλοκή του θα έφερνε ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αλλά στην πράξη, η βούληση ενός προέδρου των ΗΠΑ από μόνη της αποδεικνύεται ότι δεν είναι αρκετή, τονίζει το BBC.

Ο Τραμπ ίσως είναι απογοητευμένος

Μια «ειλικρινής» ανταλλαγή σε ένα τηλεφώνημα είναι συνήθως μια διπλωματική καλοσύνη για έντονες διαφορές απόψεων, που συνορεύουν σε μια σειρά, αναφέρει σε μια ακόμη ανάλυσή του το BBC.

Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί κάλλιστα να είναι απογοητευμένος που δεν μπόρεσε να πείσει τον Ρώσο ομόλογό του να υπογράψει τη συνολική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός 30 ημερών -σε ξηρά, θάλασσα και στον αέρα- που η ομάδα του συζήτησε πρόσφατα με τους Ουκρανούς στη Τζέντα.

Ωστόσο, η 30ήμερη παύση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα την Τρίτη, θα εξακολουθεί να αποτελεί ανακούφιση για τους κουρασμένους από τον πόλεμο Ουκρανούς αμάχους.

Στρατιωτικά, αυτό μπορεί να μην ταιριάζει απαραίτητα στην Ουκρανία. Ενώ οι επίγειες δυνάμεις της υποχωρούν, τόσο στο Κουρσκ όσο και σε τμήματα της πρώτης γραμμής στην Ουκρανία, οι επιθέσεις με drone μεγάλης εμβέλειας σημειώνουν πολλά άμεσα χτυπήματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αυτό με τη σειρά του είχε αντίκτυπο στη ρωσική στρατιωτική επιμελητεία, αλλά τώρα θα πρέπει να σταματήσει.

Στη Γερμανία ο πρόεδρος Πούτιν χαρακτηρίστηκε από τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ως «η μεγαλύτερη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια». Μιλώντας πριν από το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν, είπε ότι οι ενέργειες και οι αντιδράσεις του Πούτιν απέδειξαν ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη.

Η προσοχή θα στραφεί τώρα στη Μέση Ανατολή, η οποία πρόκειται να φιλοξενήσει σύντομα τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός με στόχο να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, καταλήγει το BBC στην ανάλυσή του.

Τι συμφώνησαν

O Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε και διέταξε να «παγώσουν» για 30 μέρες τα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, ενώ συμφωνήθηκε η ανταλλαγή, μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, 175 αιχμαλώτων πολέμου (από κάθε πλευρά). Η Μόσχα συμφώνησε επίσης να παραδώσει 23 βαριά τραυματισμένους Ουκρανούς στρατιώτες. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν πως η διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία πρέπει να οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη» και οι συνομιλίες για την επίτευξη αυτού του στόχου θα ξεκινήσουν άμεσα, αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση του Κρεμλίνου, ο Πούτιν και ο Τραμπ συνέχισαν μια λεπτομερή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση γύρω από την Ουκρανία, με τον Ρώσο ηγέτη να επιβεβαιώνει τη θεμελιώδη δέσμευσή του για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης.

Ο Πούτιν απάντησε θετικά στην ιδέα των μερών της σύγκρουσης να απέχουν αμοιβαία από επιθέσεις σε εγκαταστάσεις ενεργειακής υποδομής για 30 ημέρες και έδωσε στον ρωσικό στρατό την εντολή να εφαρμόσει αυτήν την πρόταση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ρωσική πλευρά «περιέγραψε μια σειρά από σημαντικά σημεία» που απαιτούν περαιτέρω εξέταση, συμπεριλαμβανομένου του «αποτελεσματικού ελέγχου» σε οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος του μετώπου και το αίτημα της Ρωσίας να σταματήσει τον επανεξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεών της Ουκρανίας παράλληλα με το ευρύτερο αίτημά της για «εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών της κρίσης». Η δήλωση προσέθεσε επίσης τη «βασική προϋπόθεση» της Μόσχας να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης σε μια απαίτηση «να σταματήσει εντελώς» η ξένη στρατιωτική βοήθεια και η ανταλλαγή πληροφοριών για την Ουκρανία.

«Βασική προϋπόθεση για την αποτροπή της κλιμάκωσης της σύγκρουσης και την προσπάθεια επίλυσής της με πολιτικά και διπλωματικά μέσα πρέπει να είναι η πλήρης παύση της ξένης στρατιωτικής βοήθειας και η παροχή πληροφοριών πληροφοριών στο Κίεβο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ επέστησαν την προσοχή και «στα βάρβαρα τρομοκρατικά εγκλήματα που διέπραξαν Ουκρανοί μαχητές εναντίον αμάχων στην περιοχή του Κουρσκ», αναφέρει το Κρεμλίνο.

«Σημειώθηκαν επίσης σοβαροί κίνδυνοι που συνδέονται με την αδυναμία διαπραγμάτευσης του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο έχει επανειλημμένα σαμποτάρει και παραβιάσει τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί. Επεσήμαναν τα βάρβαρα τρομοκρατικά εγκλήματα που διέπραξαν Ουκρανοί μαχητές εναντίον του άμαχου πληθυσμού της περιοχής του Κουρσκ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ενημέρωση του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν ενημέρωσε επίσης τον Τραμπ για τα σχέδια για ανταλλαγή 175 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις 19 Μαρτίου. Η Μόσχα θα μεταφέρει και 23 βαριά τραυματισμένους Ουκρανούς στρατιωτικούς που νοσηλεύονται στη Ρωσία στο Κίεβο ως χειρονομία καλής θέλησης.

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να δημιουργήσουν ομάδες εμπειρογνωμόνων για να εργαστούν για την επίτευξη μιας ουκρανικής διευθέτησης.

Εν τω μεταξύ, οι δύο ηγέτες, εκτός από το ουκρανικό συζήτησαν και για διεθνή θέματα. Ο Πούτιν απάντησε εποικοδομητικά στην ιδέα που εξέφρασε ο Αμερικανός ομόλογός του να εφαρμόσει την πρωτοβουλία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

«Ο Ρώσος πρόεδρος επίσης ανταποκρίθηκε εποικοδομητικά στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα. Συμφωνήθηκε ότι θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω επεξεργασία των ειδικών λεπτομερειών μιας τέτοιας συμφωνίας».

Ο Πούτιν και ο Τραμπ έθιξαν μια σειρά από διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

«Θα καταβληθούν κοινές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στις περιοχές που βρίσκονται σε κρίση και την συνεργασία σε θέματα που αφορούν τα πυρηνικά όπλα και την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτό, με τη σειρά του, θα συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής ατμόσφαιρας στις ρωσοαμερικανές σχέσεις».

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν αμοιβαίο ενδιαφέρον για την εξομάλυνση των σχέσεων υπό το πρίσμα της ιδιαίτερης ευθύνης τους για τη διασφάλιση της ασφάλειας στον κόσμο.

Περιέργως, η ρωσική ενημέρωση περιλαμβάνει μια… διασκεδαστική ιδέα. Οι δύο ηγέτες φάνηκαν να συζητούν την ιδέα του Πούτιν να «διοργανώσει αγώνες χόκεϊ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία» μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών παικτών που παίζουν στο NHL και του ρωσικού αντίστοιχου, KHL. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό στην ενημέρωση των ΗΠΑ.

Η τελευταία φορά που μίλησαν οι αρχηγοί των δύο χωρών ήταν στις 12 Φεβρουαρίου, όταν οι συνομιλίες διήρκεσαν σχεδόν μιάμιση ώρα. Μεταξύ άλλων, συζήτησαν την κατάσταση στην Ουκρανία και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της διοργάνωσης προσωπικής συνάντησης.

Λευκός Οίκος: Άμεσα διαπραγματεύσεις και για τη Μέση Ανατολή

Στη δική του ενημέρωση για το τηλεφώνημα των ηγετών ΗΠΑ και Ρωσός, ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως «οι ηγέτες συμφώνησαν πως η πορεία προς την ειρήνευση θα ξεκινήσει με κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών και άλλων υποδομών, με διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για την εφαρμογή εκεχειρίας στη Μαύρη Θάλασσα, (σ.σ. με απώτερο στόχο) οριστική κατάπαυση του πυρός και διαρκή ειρήνη», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας, στην οποία επισημαίνεται πως «οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν άμεσα στη Μέση Ανατολή».

Αναλυτικά:

«Σήμερα, ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρόεδρος Πούτιν μίλησαν για την ανάγκη ειρήνης και κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι αυτή η σύγκρουση πρέπει να τερματιστεί με μια διαρκή ειρήνη. Τόνισαν επίσης την ανάγκη για βελτίωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Το αίμα και ο θησαυρός που τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία ξοδεύουν σε αυτόν τον πόλεμο θα ήταν καλύτερο να δαπανηθούν για τις ανάγκες των λαών τους.

Αυτή η σύγκρουση δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει ξεκινήσει και θα έπρεπε να έχει τερματιστεί εδώ και πολύ καιρό με ειλικρινείς και καλόπιστες ειρηνευτικές προσπάθειες. Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η κίνηση προς την ειρήνη θα ξεκινήσει με την κατάπαυση του πυρός για την ενέργεια και τις υποδομές, καθώς και με τεχνικές διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή της θαλάσσιας κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, την πλήρη κατάπαυση του πυρός και τη μόνιμη ειρήνη. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα ξεκινήσουν αμέσως και στη Μέση Ανατολή

Οι ηγέτες μίλησαν σε γενικές γραμμές για τη Μέση Ανατολή ως περιοχή δυνητικής συνεργασίας για την πρόληψη μελλοντικών συγκρούσεων. Συζήτησαν περαιτέρω την ανάγκη να σταματήσει η διάδοση των στρατηγικών όπλων και θα συνεργαστούν με άλλους για να εξασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή. Οι δύο ηγέτες μοιράστηκαν την άποψη ότι το Ιράν δεν θα πρέπει ποτέ να είναι σε θέση να καταστρέψει το Ισραήλ.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι ένα μέλλον με βελτιωμένες διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας έχει τεράστιες προοπτικές. Αυτό περιλαμβάνει τεράστιες οικονομικές συμφωνίες και γεωπολιτική σταθερότητα όταν επιτευχθεί ειρήνη».

Readout of President Donald J. Trump's Call with President Vladimir Putin:



Today, President Trump and President Putin spoke about the need for peace and a ceasefire in the Ukraine war. Both leaders agreed this conflict needs to end with a lasting peace. They also stressed the… — Karoline Leavitt (@PressSec) March 18, 2025

Στο μεταξύ, όπως προέκυψε από την επίσημη ενημέρωση για το τηλεφώνημα των δύο ηγετών, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την ιδέα του Βλαντιμίρ Πούτιν να διοργανωθούν αγώνες χόκεϊ στις ΗΠΑ και τη Ρωσία μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών παικτών, που παίζουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα των δύο χωρών.

Συμφωνήσαμε να εργαστούμε για την επίτευξη πλήρους εκεχειρίας, λέει ο Τραμπ

«Η τηλεφωνική μου συνομιλία σήμερα με τον πρόεδρο Πούτιν ήταν πολύ καλή και παραγωγική» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία τους.

«Συμφωνήσαμε σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλη την ενέργεια και τις υποδομές, με την κατανόηση ότι θα εργαστούμε γρήγορα για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός και, τελικά, για τον τερματισμό αυτού του πολύ φρικτού πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», δήλωσε ο Τραμπ μέσω του Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι αυτός ο πόλεμος «δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν πρόεδρος!»

«Συζητήθηκαν πολλά στοιχεία ενός Συμβολαίου για την Ειρήνη, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι χιλιάδες στρατιώτες σκοτώνονται και ότι τόσο ο πρόεδρος Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα ήθελαν να δουν τον τερματισμό του. Αυτή η διαδικασία είναι τώρα σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, και εμείς, ελπίζω, για το καλό της Ανθρωπότητας, θα τελειώσουμε τη δουλειά!», πρόσθεσε.

Πάνω από μιάμιση ώρα διήρκεσε το τηλεφώνημα

Εν τω μεταξύ, πάνω από μιάμιση ώρα διήρκεσε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν για την Ουκρανία, σύμφωνα με ενημέρωση του Λευκού Οίκου στους δημοσιογράφους.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο NBC News ότι η συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν ολοκληρώθηκε, κάνοντας γνωστό ότι η κλήση κράτησε πάνω από μιάμιση ώρα.

Το ρωσικό TASS επιβεβαίωσε ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία.

Την ίδια ώρα, ο απεσταλμένος του Πούτιν Ντμίτριεφ κάνει λόγο για «Ένα πολύ πιο ασφαλές μέρος» υπό τον Τραμπ και τον Πούτιν, σε ανάρτησή του.

Under the leadership of President Putin and President Trump, the world has become a much safer place today! 🇷🇺🇺🇸🌍 Historic! Epic! #Russia #US #USRussia — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) March 18, 2025

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