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Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί από το ναυάγιο που σημειώθηκε νότια της Λαμπεντούζα. Παράλληλα, στους δέκα ανέρχονται οι επιζώντες, ενώ δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι.
Την Κυριακή το βράδυ, σύμφωνα με τους διασωθέντες, 56 άνθρωποι αναχώρησαν με πλεούμενο από το Σφαξ της Τυνησίας.
Είκοσι τέσσερις ώρες αργότερα και ενώ βρίσκονταν σε διεθνή χωρικά ύδατα, πολλοί μετανάστες εξαιτίας της θαλασσοταραχής έπεσαν στην θάλασσα.
Το πλεούμενο συνέχισε με σοβαρά προβλήματα την πορεία πλεύσης του προς την Λαμπεντούζα και η Ιταλική Ακτοφυλακή το εντόπισε σε μικρή απόσταση από το νησί Λαμπνιόνε, νότια της Σικελίας. Έξι άνδρες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό τυχόν επιζώντων. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι μετά από αρκετές εβδομάδες κατά τις οποίες εντοπίζονταν πλεούμενα με μετανάστες και πρόσφυγες που είχαν αποπλεύσει αποκλειστικά από την Λιβύη, τώρα άρχισαν και πάλι να φτάνουν στην Λαμπεντούζα πλοιάρια προερχόμενα από την Τυνησία.
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