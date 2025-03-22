Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με νεκρή 50χρονη – Χωρίς δίπλωμα ο 60χρονος οδηγός λόγω αλκοόλ

Μία μητέρα 50 ετών νεκρή κι ένας άνδρας σοβαρά τραυματίας ήταν ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην επαρχιακή οδό Λαγκαδά – Κολχικού, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 60χρονος οδηγός που κρατούσε το τιμόνι ενός αυτοκινήτου και ενεπλάκη στο τροχαίο, δεν είχε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η άτυχη γυναίκα πήγαινε να πάρει το παιδί της από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης.

«Μας κάλεσαν από το ΚΔΑΠ και μας είπαν ότι όλοι είχαν επιστρέψει για να πάρουν τα παιδιά τους και μόνο το δικό μας δεν είχε πάει να το πάρει κάποιος. Έτσι μάθαμε για το τροχαίο. Ο σύζυγος ξεκίνησε για να πάει προς το ΚΔΑΠ και είδε το αυτοκίνητο της γυναίκας στον δρόμο μετά το δυστύχημα. Σκοτώθηκε ακαριαία το κορίτσι», ανέφερε συγγενής της στο «Πρώτο Θέμα».

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Απογευματινές ώρες χθες (21-03-2025), στο 1ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Λαγκαδά – Κολχικού, επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 50χρονη ημεδαπή συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 60χρονος άντρας. Αναφέρθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός της γυναίκας οδηγού και ο βαρύς τραυματισμός του δεύτερου οδηγού, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 60χρονος άντρας στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης, αφού του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής.

