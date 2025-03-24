Θεσσαλονίκη: Γνωστός «YouTuber» κατήγγειλε επίθεση από κουκουλοφόρους με πέτρες, αβγά και μπουκάλια – Συνελήφθη ένας 16χρονος

Επίθεση από τουλάχιστον 10 άτομα κατήγγειλε ότι δέχθηκε γνωστός «YouTuber» της Θεσσαλονίκης.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην αστυνομία, οι δράστες -κάποιοι εξ αυτών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά– του πέταξαν πέτρες, αβγά και πλαστικά μπουκάλια νερού.

Η εις βάρος του επίθεση έγινε χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, οι δράστες τον εντόπισαν στη νέα παραλία και τον κυνήγησαν μέχρι τη λεωφόρο Βασ. Όλγας.

Από την αστυνομία συνελήφθη ένας 16χρονος, τον οποίο φέρεται να αναγνώρισε ο καταγγέλλων – «δημιουργός περιεχομένου».

Εις βάρος του ανήλικου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες. Παραπέμφθηκε με ρητή δικάσιμο στο αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων.

