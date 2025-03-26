Σάλος στην Ιταλία: Ο Ρομάνο Πρόντι τραβάει τα μαλλιά δημοσιογράφου μπροστά στις κάμερες (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σάλος προκλήθηκε στην Ιταλία από τον ενοχλημένο Ρομάνο Πρόντι που τράβηξε τα μαλλιά μιας δημοσιογράφου μπροστά στις κάμερες.

Ειδικότερα, μετά από εκδήλωση στη Ρώμη την Κυριακή, ο 85χρονος πρώην Ιταλός πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλήθηκε από τη δημιοσιογράφο Λαβίνια Ορέφιτσι, της εκπομπής Quarta Repubblica, να σχολιάσει ένα αμφιλεγόμενο απόσπασμα από το Μανιφέστο του Βεντοτένε, κείμενο-ορόσημο για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Αφορμή του ερωτήματος, η διαμάχη που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα αφού η Τζόρτζια Μελόνι διάβασε αποσπάσματά του στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, σχολιάζοντας “αν αυτή είναι η δική σας Ευρώπη, σίγουρα δεν είναι η δική μου”, το οποίο προκάλεσε μπαράζ αντιδράσεων στην Ιταλική αντιπολίτευση.

Όταν η δημοσιογράφος του απηύθυνε το ερώτημα, εάν δηλαδή συμμερίζεται την πρόταση “η ατομική ιδιοκτησία πρέπει να καταργηθεί, να περιοριστεί, να διορθωθεί, να επεκταθεί κατά περίπτωση και όχι δογματικά”, από το Μανιφέστο του Βεντοτένε, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο Πρόντι απάντησε έντονα ενοχλημένος “Μα τι στο καλό με ρωτάτε; Είπα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου;”.

Απορημένη, η δημοσιογράφος τόνισε πως είναι απόσπασμα από το Μανιφέστο του Βεντοτένε, και τότε ο Ρομάνο Πρόντι, με σαρκασμό και κάνοντας μια λεπτή φωνή, απάντησε “το γνωρίζω καλά, δεν είμαι παιδάκι, ξέρετε;”

H δημοσιογράφος υποστήριξε πως ο Πρόντι έβαλε το χέρι στα μαλλιά της και τα τράβηξε, γεγονός το οποίο συζητήθηκε για δύο μέρες στην Ιταλία, αν και δεν φαινόταν καθαρά λόγω της γωνίας των διαθέσιμων μέχρι πρότινος πλάνων. Ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός αμέσως διέψευσε μια τέτοια χειρονομία, τονίζοντας στο ANSA πως απλά της έβαλε το χέρι στον ώμο “διότι έλεγε παράλογα πράγματα”.

Όμως, το βράδυ της Τρίτης η εκπομπή diMartedì έδειξε νέα πλάνα, από μια άλλη οπτική γωνία, τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα πως ο Ρομάνο Πρόντι όντως τράβηξε τα μαλλιά της δημοσιογράφου.

Ecco a voi il video di Romano Prodi furente che dà una tirata di capelli alla giornalista che gli ha posto una domanda sgradita. Già, è accaduto veramente… E ora femministe, me too e politici liberal-progressisti che diranno? Enrico Letta dirà ancora "Io sto con Romano"? E il… pic.twitter.com/YmEsd7P1Ti March 26, 2025

Διαβάστε επίσης:

Βατικανό: Αναβάλλεται η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στον πάπα Φραγκίσκο

ΕΕ: Σκληρή κριτική στις Βρυξέλλες κατά της Κάγια Κάλας με αφορμή την Ουκρανία – «Λειτουργεί σαν πρωθυπουργός»

ΕΕ σε Μόσχα: «Άνευ όρων αποχώρηση» από την Ουκρανία και μετά άρση των κυρώσεων