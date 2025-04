Η μυρωδιά της εξουσίας: Το επιτελείο του Μακρόν μπορεί να «μυρίσει τον πρόεδρο» πριν μπει στο δωμάτιο – Πικάντικες αποκαλύψεις σε βιβλίο

Ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν απολαμβάνει να χρησιμοποιεί αρκετή κολόνια ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να τον μυρίσουν είτε όταν πρόκειται να μπει σε ένα δωμάτιο είτε αν βρίσκεται σε ένα κτίριο, σύμφωνα με την Telegraph.

Στο τελευταίο βιβλίο του δημοσιογράφου Olivier Beaumont The Tragedy of the Elysée, περιγράφει πώς η «ιδιότητα δύναμης» του Μακρόν προέρχεται από τις «βιομηχανικές ποσότητες» του Dior Eau Sauvage που χρησιμοποιεί «όλες τις ώρες της ημέρας».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ο Μακρόν έχει τα μπουκάλια των 100 ml του eau de parfum «πάντα στα χέρια του, ιδιαίτερα σε ένα από τα συρτάρια του γραφείου του».

Σύμφωνα με το βιβλίο, «Οι λιγότερο συνηθισμένοι επισκέπτες μπορεί να βρεθούν κυριευμένοι από το λουλουδένιο και μοσχομυριστό άρωμα, τόσο εκλεπτυσμένο όσο και ισχυρό. Είναι σημάδι ενός πράγματος: ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο κτίριο».

Το βιβλίο, για τη ζωή στο Ανάκτορο των Ηλυσίων, αναφέρει επίσης: «Όπως ο Λουδοβίκος XIV έκανε τα αρώματά του χαρακτηριστικό δύναμης όταν παρέλασε στις γκαλερί των Βερσαλλιών, ο Εμμανουέλ Μακρόν χρησιμοποιεί το δικό του ως στοιχείο της εξουσίας του στα Ηλύσια».

Επικαλούμενο έναν από τους πρώην βοηθούς του, το βιβλίο αναφέρει ότι «όταν ο Εμμανουέλ Μακρόν μπαίνει στο δωμάτιο, μπορείς να το νιώσεις», καθώς το άρωμά του μοιάζει σαν να «σημαδεύει την περιοχή του». Προφανώς, τα μέλη του προσωπικού αστειεύονται ακόμη και ότι «μυρίζει σαν τον πρόεδρο».

Σε άλλο απόσπασμα του βιβλίου αναφέρεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος επιμένει να διατηρεί ένα κουτί με γυαλιά ηλίου, «το ένα πιο άσχημο από το άλλο», για να τα δίνει στους καλεσμένους όταν ξεχνούν τα δικά τους, σε μια προφανή προσπάθεια να επιβεβαιώσει περαιτέρω την κυριαρχία του.

Μάλιστα, διαθέτει μια θήκη, η οποία περιέχει περίπου 20 ζευγάρια μεταχειρισμένων γυαλιών, όλων των σχημάτων και… μακριά από τη μόδα. Το βιβλίο αναφέρει έναν υπουργό, ο οποίος υποστηρίζει ότι αυτό είναι ένα από τα παιχνίδια εξουσίας του Γάλλου προέδρου.

«Προφανώς, δεν έχει σκοπό να μας κάνει να φανούμε καλοί. Αναρωτιέμαι ακόμη και αν, κατά βάθος, δεν του αρέσει να μας βλέπει με αυτά τα πράγματα. Μοιάζουμε τόσο ηλίθιοι», δήλωσε ο υπουργός. Εξήγησε: «Μόλις δανειστείς ένα από αυτά τα ζευγάρια, δεν θέλεις να ξεχάσεις να φέρεις τα δικά σου».

