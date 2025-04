Η Τζένιφερ Λόπεζ για ακόμη μια φορά έκλεψε την παράσταση με την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο Μπρόντγουεϊ, όπου βρέθηκε μαζί με το 17χρονο Έμμε.

Η άφιξή τους στο κόκκινο χαλί του Winter Garden Theatre συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς παρευρέθηκαν για να τιμήσουν τον Τζορτζ Κλούνεϊ στο πολυαναμενόμενο θεατρικό του ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη, με το έργο «Good Night, and Good Luck».

Jennifer Lopez and her teen Emme seen arriving at George's Clooney 'Good Night And Good Luck' Broadway debut 🥹🖤 pic.twitter.com/jDe9a1qzto — Splash News (@SplashNews) April 4, 2025

Πρόκειται για την θεατρική διασκευή της ομώνυμης ταινίας του 2005, σε σενάριο των Κλούνεϊ και Γκραντ Χίσλοβ.

Good Night, And Good Luck ✨ pic.twitter.com/zjs2mxds3H — jlo (@JLo) April 4, 2025

Την σκηνοθεσία της νέας παραγωγής υπογράφει ο βραβευμένος με Tony, Ντέιβιντ Κρόμερ. Η σταρ είχε συνεργαστεί με τον Κλούνεϊ το 1998 στην ταινία “Out Of Sight” του Στίβεν Σόντερμπεργκ.

‘Good Night, and Good Luck’ opening night on Broadway: See George Clooney, Jennifer Lopez and more celebrities https://t.co/PsFNoknkJw pic.twitter.com/wzoDeFolbu — Page Six (@PageSix) April 4, 2025

Όπως αναφέρει το RCFA, η Λόπεζ επέλεξε μια μαύρη, κομψή βελούδινη δημιουργία του Λιβανέζου σχεδιαστή Saiid Kobeisy, η οποία αναδείκνυε τη σιλουέτα της. Την συνδύασε με σμαραγδένια κοσμήματα, ωστόσο, το στοιχείο που πραγματικά έκλεψε την παράσταση ήταν η εντυπωσιακή ιβουάρ μάξι κάπα της με πλούσια βολάν στους ώμους.

Ανάμεσα στο πλήθος των διασημοτήτων που βρέθηκαν στην πρεμιέρα ήταν η Ούμα Θέρμαν (, η Σίντι Κρόφορντ με τον σύζυγό της Ραντ Γκέρμπερ και την κόρη τους Kaia, ο Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) και η Κάιλι Μινόγκ, σύμφωνα με την Daily Mail.

A family affair! Kaia Gerber, Rande Gerber and Cindy Crawford have arrived at opening night of "Good Luck, And Good Night" on Broadway in NYC 🖤 pic.twitter.com/Hzt4FnWxBQ — Page Six (@PageSix) April 4, 2025

Λίγες ημέρες νωρίτερα η Λόπεζ και η κόρη της είχαν απολαύσει ακόμη μία θεατρική πρεμιέρα. Είχαν βρεθεί στο Shubert Theatre για να παρακολουθήσουν τον «Οθέλλο» του Σαίξπηρ με τους Τζέικ Τζίλενχαλ και Ντένζελ Ουάσινγκτον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2025: Ανεβαίνει στις στοιχηματικές η Ελλάδα – Ποια χώρα είναι στην πρώτη θέση

Μικρούτσικος: Άγριο ξέσπασμα για τη pet groomer στον Βόλο – «Είναι βασανίστρια, θα τη μηνύσω» (Video, Σκληρές Εικόνες)

Αγωνία για την αλεπουδίτσα που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην Κυψέλη