Το είδαμε κι αυτό: Ακυρώθηκε γκολ της Ουντινέζε γιατί ήταν οφσάιντ το… αυτί του επιθετικού

Η γελοιότητα του VAR σε όλο το μεγαλείο της στο ιταλικό πρωτάθλημα…

Στον αγώνα της Τζένοα με την Ουντινέζε για την Serie A, το VAR ακύρωσε ένα γκολ το οποίο θα… μνημονεύεται για χρόνια.

Η Τζένοα κέρδιζε με 1-0 σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά ποδοσφαιρικό παιχνίδι, με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν στο 90’+4′ και να ισοφαρίζουν.

Επειδή η φάση ήταν οριακή, ο διαιτητής ζήτησε να ελεγχθεί από το VAR και το ημιαυτόματο οφ σάιντ. Τι έδειξε αυτό; Οτι ο Λούκα, που πήρε την πρώτη κεφαλιά στην αρχή της φάσης πριν το γκολ ήταν οφσάιντ. Αυτό δεν ήταν προφανώς το περίεργο της υπόθεσης. Το περίεργο ήταν ότι στην εικόνα που μεταδόθηκε live από το VAR, οφσάιντ ήταν το… αυτί του επιθετικού!

Ετσι, το… αυτί του Λούκα στέρησε τον βαθμό από την Ουντινέζε, όμως στο… σοβαρό της υπόθεσης, η φάση έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση στην Ιταλία και το κατά το πόσο παράλογο είναι να ακυρώνεται γκολ για κάτι τέτοιο.

Μάλιστα το συγκεκριμένο σημείο του σώματός του «κυκλώθηκε» με κόκκινο χρώμα στο ριπλέι, ώστε να αποτυπωθεί πως εκεί υπάρχει παράβαση.

