Έκρηξη από φιάλη αερίου σε φεστιβάλ στην Βρετανία – Πληροφορίες για τουλάχιστον 4 τραυματίες

Έκρηξη με τουλάχιστον 4 τραυματίες, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ στην Αγγλία.

Πρόκειται για το φεστιβάλ Σιχ που πραγματοποιεί η ινδική κοινότητα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως η έκρηξη προκλήθηκε από φιάλη αερίου σε πάγκο φαγητού.

Τα βρετανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, ωστόσο μέχρι στιγμή επιβεβαιώνεται πως οι τραυματίες είναι τέσσερις.

Fire breaks out during Vaisakhi Nagar Kirtan in Southall , London pic.twitter.com/ZpZzeLeHkO