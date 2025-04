«November 1963»: Robert Carlyle και Jefferson White ενισχύουν το καστ της ταινίας για τη δολοφονία του JFK

Το καστ του επερχόμενου θρίλερ για τον Τζον Φ. Κένεντι (John F. Kennedy) «November 1963» ενισχύεται σημαντικά με τους καταξιωμένους ηθοποιούς Ρόμπερτ Καρλάιλ (Robert Carlyle) και Τζέφερσον Γουάιτ (Jefferson White) στους ρόλους του Τζακ Ρούμπι (Jack Ruby) και του Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ (Lee Harvey Oswald), αντίστοιχα.

Η ταινία εστιάζει στα συγκλονιστικά γεγονότα γύρω από τη δολοφονία του αμερικανού προέδρου με το πρωταγωνιστικό καστ να περιλαμβάνει τους Τζον Τραβόλτα (John Travolta), Μάντι Πατίνκιν (Mandy Patinkin) και Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ (Dermot Mulroney).

EXCLUSIVE: Robert Carlyle and Jefferson White have joined the cast of JFK thriller 'November 1963' in the roles of Jack Ruby and Lee Harvey Oswald https://t.co/z8OfwNAaCz