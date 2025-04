Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θα λάβει τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα του 78ου Φεστιβάλ Καννών

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θα λάβει τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Καννών στη βραδιά έναρξης της 78ης διοργάνωσης στις 13 Μαΐου.

Την επόμενη μέρα, ο εμβληματικός Αμερικανός ηθοποιός θα λάβει μέρος σε masterclass στη σκηνή του θεάτρου Debussy.

«Έχω τόσο θερμά συναισθήματα για το Φεστιβάλ των Καννών», είπε ο Ντε Νίρο σε δήλωση που δόθηκε από το φεστιβάλ. «Ειδικά τώρα, όταν υπάρχουν τόσα πολλά στον κόσμο που μας χωρίζουν, οι Κάννες μας φέρνουν κοντά – αφηγητές, κινηματογραφιστές, θαυμαστές και φίλους. Είναι σαν να επιστρέφουμε σπίτι».

Ο ηθοποιός είχε μακροχρόνια σχέση με το Φεστιβάλ Καννών. Ήταν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής το 2011 και περπάτησε τελευταία φορά στο κόκκινο χαλί εκεί για το Killers of the Flower Moon του Μάρτιν Σκορτσέζε.

Το 1976, ο Ντε Νίρο πρωταγωνίστησε σε δύο διαγωνιστικές ταινίες, το 1900 του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι και το Taxi Driver του Μάρτιν Σκορτσέζε, που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα.

Άνοιξε το φεστιβάλ το 1982 με τον Βασιλιά της Κωμωδίας του Σκορσέζε, και την επόμενη χρονιά παρουσίασε το Once Upon a Time in America, την τελευταία ταινία του Σέρτζιο Λεόνε, πριν επιστρέψει στην κρουαζέτ με το The Mission του Ρόλαντ Τζοφέ, που κέρδισε επίσης τον Φοίνικα.

Το φετινό Φεστιβάλ Καννών θα διαρκέσει από τις 13 έως τις 24 Μαΐου. Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, η Γαλλίδα ηθοποιός Ζιλιέτ Μπινός θα διαδεχθεί την Γκρέτα Γκέργουιγκ ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του φετινού φεστιβάλ. Θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη φορά στην ιστορία των Καννών που επικεφαλής της κριτικής επιτροπής θα είναι μια γυναίκα για δύο συνεχόμενα χρόνια – μετά το 1966 όταν η Σοφία Λόρεν ανέλαβε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής από την Ολίβια ντε Χάβιλαντ.

