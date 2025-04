Τι θα συνέβαινε αν μια ηλιακή υπερκαταιγίδα «χτυπούσε» τη Γη; – «Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή», προειδοποιούν οι επιστήμονες (photos/videos)

Μια ηλιακή υπερκαταιγίδα, αρκετά ισχυρή ώστε να προκαλέσει μια «διαδικτυακή αποκάλυψη», να ρίξει δορυφόρους και να αχρηστεύσει τα αποθέματα καθαρού νερού, θα μπορούσε να χτυπήσει τη Γη «ανά πάσα στιγμή», προειδοποιούν οι ειδικοί.

Μια ηλιακή έκλαμψη αυτού του μεγέθους έγινε για τελευταία φορά πριν από χίλια χρόνια – πολύ πριν από την εισαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Aν συνέβαινε στη σύγχρονη εποχή, τότε θα έκαιγε τους μετασχηματιστές ενέργειας, θα προκαλούσε κατάρρευση των χρηματοπιστωτικών αγορών και ακόμη και θα προκαλούσε ένα τρομακτικό μπλακ άουτ στις αεροπορικές επικοινωνίες, λένε οι επιστήμονες.

Οι εγκαταστάσεις υδροδότησης και καθαρισμού του νερού θα έμεναν χωρίς ρεύμα, ενώ τα τρόφιμα στα ψυγεία και τους καταψύκτες θα χαλάνε γρήγορα.

Οι άνθρωποι που «πετούν» σε μεγάλο υψόμετρο σε πολικές περιοχές πιθανότατα θα λάβουν αυξημένη δόση ακτινοβολίας, ενώ το προστατευτικό μας στρώμα του όζοντος θα μπορούσε επίσης να υποστεί βλάβες μακροπρόθεσμα.

Το μόνο θετικό θα ήταν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Βόρειου Σέλαος, που πιθανότατα θα ήταν ορατές σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η Daily Mail περιγράφει σε γράφημά της τι θα συνέβαινε από την πρώτη στιγμή μέχρι χρόνια μετά.

