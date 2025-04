Απαγορεύτηκε η προβολή της Χιονάτης στον Λίβανο

Ο Λίβανος απαγόρευσε την προβολή της ταινίας της Disney, Χιονάτη, επειδή η Ισραηλινή ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ βρίσκεται στη λίστα μποϊκοτάζ της χώρας.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα An-Nahar, ο Ahmad Hajjar, υπουργός Εσωτερικών του Λιβάνου, συνέστησε την απαγόρευση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λίβανος απαγορεύει την Γκαντότ και τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί η 39χρονη ηθοποιός. Τόσο οι ταινίες Death On The Nile όσο και η Wonder Woman δεν προβλήθηκαν στη χώρα λόγω των δεσμών της ηθοποιού με το Ισραήλ.

Η Γκαντότ, η οποία πρωταγωνιστεί ως η Κακιά Βασίλισσα στη Χιονάτη, γεννήθηκε στο Ισραήλ και πριν γίνει μοντέλο και ηθοποιός, υπηρέτησε στις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις. Υποστηρίζει σθεναρά το Ισραήλ μετά την επίθεση της 7η Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια μιας παθιασμένης ομιλίας στη σύνοδο κορυφής του Anti-Defamation League το 2024, είπε: «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο, θα βλέπαμε ανθρώπους να μην καταδικάζουν τη Χαμάς, αλλά να πανηγυρίζουν, να δικαιολογούν και να επευφημούν μια σφαγή Εβραίων».

Η απαγόρευση προκλήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή του κινηματογράφου και των μέσων ενημέρωσης της χώρας κατά τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο που είχαν ως αποτέλεσμα τις απώλειες αμάχων. Ακολουθεί την προηγούμενη απόφαση του Λιβάνου να μπλοκάρει το Captain America: Brave New World της Marvel, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Ισραηλινή ηθοποιός Σίρα Χας.

Από τις ρατσιστικές επιθέσεις στη Λατίνα της ταινίας, Ρέιτσελ Ζέγκλερ, που υποδεύεται τη Χιονάτη, μέχρι τη διαμάχη για την απεικόνιση των επτά νάνων και τη φιλοϊσραηλινή στάση της Γκαλ Γκαντότ που συγκρούεται με τα σχόλια της Ζέγκλερ για την Παλαιστίνη, η ταινία σημαδεύτηκε από διαμάχες. Πράγματι,η Ζέγκλερ τάχθηκε δημόσια υπέρ της Παλαιστίνης από το 2021 και ήδη υπήρξαν εκκλήσεις για απαγόρευση πέρυσι όταν κυκλοφόρησε το τρέιλερ.

Η Disney δεν έδωσε μεγάλη έκταση στην πρεμιέρα της ταινίας στις 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες λόγω των συνεχιζόμενων αντιπαραθέσεων και η Χιονάτη δέχτηκε κακές κριτικές ενώ εισπρακτικά κρίθηκε αποτυχημένη.

