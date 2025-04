Ριάνα: Ποζάρει με εσώρουχα για νύφες για τη νέα της κολεξιόν (Video/Photos)

Τη νέα κολεξιόν με εσώρουχα για νύφες παρουσίασε η Ριάνα με το κόνσεπτ να πυροδοτεί εκ νέου τις φήμες για επόμενο βήμα στη σχέση της με τον A$AP Rocky.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε στο Χ, βλέπουμε την τραγουδίστρια να ποζάρει με ροζ εσώρουχα και ζαρτιέρες για την κολεξιόν της SavageXFenty.

all you gotta do is say yes 💍@SavageXFenty Bridal Collection is out now pic.twitter.com/2YPtqYY1ji