Το «Taste Atlas» αποθεώνει τον ντάκο και τη χωριάτικη στη λίστα με τις καλύτερες σαλάτες του κόσμου

Με μια λίστα- αποθέωση για τις ελληνικές σαλάτες, το «Taste Atlas» μαλακώνει τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν όταν υποβάθμισε το σουβλάκι και τον γύρο στη λίστα του για τα κορυφαία street food στον κόσμο.

Στη νέα του λίστα, με τις καλύτερες σαλάτες, τις δύο πρώτες θέσεις της λίστας καταλαμβάνουν ο ντάκος και η χωριάτικη.

Το «Taste Atlas» περιγράφει τον ντάκο ως πιάτο από την Κρήτη που αποτελεί έναν γευστικό συνδυασμό από ξηρό κρίθινο παξιμάδι, μυζήθρα, ντομάτα, ελιές, κάπαρη, φρέσκια ρίγανη και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Συχνά, το παξιμάδι αρωματίζεται με λίγο σκόρδο και πασπαλίζεται με θαλασσινό αλάτι, δημιουργώντας ένα πιάτο που παντρεύει την απλότητα με τη νοστιμιά.

Μετά τον ντάκο έρχεται η χωριάτικη, γνωστή και ως… «Greek salad», η οποία χαρακτηρίζεται ως το εθνικό πιάτο της χώρας μας. Περιλαμβάνει ντομάτες, αγγούρι, κόκκινο κρεμμύδι, ελιές, πιπεριές και φέτα -άλλοτε κομμένη σε φέτες, άλλοτε θρυμματισμένη. Η σαλάτα συνήθως συνοδεύεται από ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και ένα ντρέσινγκ βασισμένο στο ελαιόλαδο, με προσθήκη λεμονιού ή ξιδιού, ανάλογα με την περιοχή.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η σαλάτα Χούρια από την Τυνησία, η οποία φτιάχνεται με βραστά καρότα που πολτοποιούνται και αναμειγνύονται με σκόρδο, ελαιόλαδο, ξύδι και κύμινο. Το πιάτο συχνά γαρνίρεται με μαϊντανό και μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον υλικά όπως αυγά, φέτα ή κόλιανδρο.

Ακολουθεί, η γνωστή ιταλική Caprese, που αποθεώνει τη μεσογειακή απλότητα με τη χρήση ώριμων ντοματών, φρέσκιας μοτσαρέλας και βασιλικού. Το Taste Atlas υπογραμμίζει ότι η αυθεντική εκδοχή δεν περιλαμβάνει βαλσάμικο ή άλλο ξίδι, παρά την κοινή παρανόηση.

Η πεντάδα κλείνει με τη σαλάτα Fattoush, τυπική της Μέσης Ανατολής. Φτιάχνεται με ψημένη ή τηγανητή πίτα κομμένη σε κομμάτια, που συνδυάζεται με διάφορα λαχανικά, φρέσκα βότανα και το ιδιαίτερο άρωμα του σουμάκ.

Ωστόσο, στις 50 καλύτερες σαλάτες του κόσμου βρίσκονται και ακόμη δύο ελληνικές.

Στην 28η θέση, βρίσκουμε τα βραστά χόρτα, σερβιρισμένα με λεμόνι και ελαιόλαδο, μια λιτή αλλά αυθεντική πρόταση της ελληνικής κουζίνας.

Και στην 40η θέση βρίσκουμε την πατατοσαλάτα, η οποία χαρακτηρίζεται ως ευέλικτο συνοδευτικό.

