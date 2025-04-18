Eurofighter Typhoon: «Μπλόκο» του Βερολίνο για την πώλησή τους στην Τουρκία, λόγω Ιμάμογλου

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Γερμανίας υπό την ηγεσία των Σοσιαλδημοκρατών και των Πρασίνων έχει μπλοκάρει τη σχεδιαζόμενη εξαγωγή 36 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, ανέφερε η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν εμπιστευτικές εσωτερικές συζητήσεις.

Σύμφωνα με γερμανικές κυβερνητικές πηγές, ο κύριος λόγος για την αναστολή της άδειας εξαγωγής είναι η σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, με κατηγορίες για διαφθορά, την οποία αξιωματούχοι του Βερολίνου χαρακτήρισαν «επίθεση στην τουρκική δημοκρατία». Η αντιπολίτευση της Τουρκίας υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες για διαφθορά κατά του Ιμάμογλου έχουν πολιτικά κίνητρα.

Ενώ ο απερχόμενος καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε υποστηρίξει τις αμυντικές εξαγωγές προς την Τουρκία κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 2024, η σύλληψη του Ιμάμογλου φαίνεται ότι προκάλεσε ανατροπή στη στάση του. Ο Σολτς είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι «η Τουρκική Δημοκρατία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου λαμβάνουμε επανειλημμένα αποφάσεις που οδηγούν σε συγκεκριμένες παραδόσεις».

Η Τουρκία «καίγεται» για την αγορά των μαχητικών, τα οποία κατασκευάζονται από κονσόρτσιουμ γερμανικών, βρετανικών, ισπανικών και ιταλικών εταιρειών – οπότε για την εξαγωγή τους θα πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη -, καθώς επιδιώκει να ανανεώσει τον γερασμένο στόλο των μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας της. Ήδη από το 2022 προσπαθεί να πείσει τη Γερμανία να συναινέσει στην πώληση των Eurofighter Typhoon και τους τελευταίους μήνες φάνηκε ότι το πράγμα προχωράει.

Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2025 η Τουρκία έλαβε επίσημη πρόταση από το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποίοα προέβλεπε την προμήθεια ως και 40 αεροσκαφών, μοιρασμένα μεταξύ 20 μεταχειρισμένων τύπου Tranche 1 από το Ηνωμένο Βασίλειο και 20 νέων έκδοσης Tranche 4, που προορίζονται να τεθούν σε υπηρεσία έως το 2030. Ωστόσο, η απόφαση του Βερολίνου φέρνει ανατροπές.

Τουρκικά ΜΜΕ εκτιμούν ότι το «πάγωμα» της προμήθειας στην Τουρκία των Eurofighter Typhoon θα μπορούσε να προκαλέσει τριβές στον επερχόμενο συνασπισμό CDU-SPD, που θα αναλάβει την εξουσία στα μέσα Μαΐου. Ενώ το CDU φέρεται να υποστηρίζει περισσότερο τη συνέχιση της εξαγωγής για να διατηρηθεί η συνοχή εντός της κοινοπραξίας Eurofighter, το SPD έχει υποστηρίξει την αξιοποίηση της συμφωνίας για να πιέσει την Άγκυρα για ζητήματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου.

Σημειώνεται, πάντως, ότι πρόσφατα Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θέλουν να επανέλθουν στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35 από το οποίο η χώρα είχε αποβληθεί το 2019. «Εάν αρθούν οι κυρώσεις του νόμου CATSAA, θα εξεταστεί η επανέναρξη της διαδικασίας προμήθειας των F-35 και αναμένουμε επιτάχυνση της συνεργασίας σε θέματα άμυνας, βιομηχανίας και ασφάλειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσαν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας μιας ομιλίας του στις 14 Δεκεμβρίου ότι «οι τεχνικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την προμήθεια του Eurofighter εξελίσσονται θετικά» και επανέλαβε το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην Τουρκία για την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

