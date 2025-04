Γάζα: Η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο με 36χρονο όμηρο, τονίζει ότι «ο χρόνος τελειώνει» (Video)

Βίντεο με όμηρο που συνεχίζει να κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας δημοσιοποίησε η Χαμάς το Μεγάλο Σάββατο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο 36χρονος Ελκάνα Μπομπότ να μιλά στο τηλέφωνο και να ζητά βοήθεια. Ο Μπομπότ κρατείται από τη Χαμάς από την ημέρα της επίθεσής της στα νότια του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, επίθεση που προκάλεσε την στρατιωτική επιχείρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, η οποία έχει ισοπεδώσει τη Γάζα.

Hamas releases new video of an Israeli hostage. pic.twitter.com/s2hEMnVbFP