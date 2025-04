«Star of the Show»: Το νέο βιβλίο της Ντόλι Πάρτον για τη ζωή της στη σκηνή

Η Ντόλι Πάρτον ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου με τίτλο «Star of the Show: My Life on Stage», το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις 11 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το τρίτο μέρος της φωτογραφικής της τριλογίας, το οποίο εκδίδεται από τον Ten Speed Press.

Το βιβλίο καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή της καριέρας της, που εκτείνεται σε επτά δεκαετίες – από τα πρώτα της βήματα στο πλευρό του θρυλικού Πόρτερ Γουαγκόνερ, μέχρι τις πιο πρόσφατες εμφανίσεις της.

Μαζί με τον συν-συγγραφέα Τομ Ρόλαντ, η Πάρτον συγκεντρώνει 350 φωτογραφίες και προσωπικές ιστορίες που φωτίζουν την πορεία της, με το χαρακτηριστικό της ύφος: ευθύτητα, χιούμορ και συναίσθημα.

Το βιβλίο ανατρέχει σε σημαντικές στιγμές της καριέρας της, όπως η πρώτη της ταινία «9 to 5» το 1980 (και το ομώνυμο τραγούδι), οι μεγάλες περιοδείες της, καθώς και η πολυσυζητημένη εμφάνιση στο ημίχρονο του NFL το 2023. Περιλαμβάνονται επίσης οι συνεργασίες της με ονόματα όπως ο Κένι Ρότζερς και η Λίντα Ρόντσταντ.

Το Star of the Show θα κυκλοφορήσει και σε πολυτελή έκδοση, ενώ θα είναι διαθέσιμο και σε audiobook, με αφήγηση από την ίδια την Πάρτον, μέσω του Penguin Random House Audio.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ίδια έγραψε:

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που μοιράζομαι αυτό το βιβλίο μαζί σας. Είναι ένας φόρος τιμής στη ζωή μου πάνω στη σκηνή, γεμάτο προσωπικές στιγμές, αναμνήσεις και ανέκδοτες φωτογραφίες από περισσότερες από 70 χρόνια καριέρας.»

