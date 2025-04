Αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 12 έτη ο Σουηδός δημοσιογράφος Γιοάκιμ Μέντιν που κρατείται στην Τουρκία

Ο 40χρονος Σουηδός δημοσιογράφος Γιοάκιμ Μέντιν, ο οποίος συνελήφθη κατά την άφιξή του στην Τουρκία στα τέλη Μαρτίου κατηγορείται για «εξύβριση του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και «εγκλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία» και αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 12 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η εφημερίδα όπου εργάζεται ο δημοσιογάφος.

Ο Μέντιν θα δικαστεί στις 30 Απριλίου με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου», ανέφερε η εφημερίδα Dagens ETC, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της. Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία δίκης για τη δεύτερη κατηγορία.

Η δίκη θα είναι ανοιχτή στο κοινό, συνεπώς δημοσιογράφοι, οργανισμοί και μέλη της σουηδικής πρεσβείας θα μπορούν να παρευρεθούν, σύμφωνα με το Dagens ETC.

«Ακόμα και αυτά, είναι καλά νέα», είπε στην εφημερίδα ο Βεϊεσέλ Οκ, ένας από τους δικηγόρους του Μέντιν. «Γιατί τώρα θα μπορούμε να απαντήσουμε στις κατηγορίες».

Ο δημοσιογράφος συνελήφθη στις 27 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη όπου είχε μεταβεί για να καλύψει το κύμα διαδηλώσεων που ακολούθησαν τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

