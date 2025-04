Στο νοσοκομείο ο Κάρλος Σαντάνα – Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συναυλία του

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο στο Τέξας μεταφέρθηκε ο θρυλικός κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα, έπειτα από επεισόδιο αφυδάτωσης που υπέστη λίγο πριν από την προγραμματισμένη του εμφάνιση, την Τρίτη (22/4).

Ο 77χρονος μουσικός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το θέατρο Majestic, όπου έκανε πρόβα ήχου, με την παραγωγή να αποφασίζει την αναβολή της συναυλίας για προληπτικούς λόγους.

«Ο κ. Σαντάνα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση» είπε ο εκπρόσωπός του, Μάικλ Βριώνης και πρόσθεσε: «Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε ότι η αποψινή εμφάνιση στο Σαν Αντόνιο αναβάλλεται. Ο κ. Σαντάνα βρισκόταν στον χώρο όταν παρουσίασε συμπτώματα αφυδάτωσης. Για λόγους ασφαλείας και υγείας, κρίθηκε πιο συνετό να ματαιωθεί η συναυλία».

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, ο Σαντάνα αναρρώνει, ανυπομονεί να επιστρέψει σύντομα και να συνεχίσει την περιοδεία του στις ΗΠΑ. Όπως έγινε γνωστό, η συναυλία θα επαναπρογραμματιστεί.

Το «TMZ» ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση της μεταφοράς του στο νοσοκομείο, αναφέροντας πως ο Σαντάνα απομακρύνθηκε με φορείο από τον χώρο της συναυλίας. Μάρτυρες δήλωσαν, πως ο μουσικός βρισκόταν στη σκηνή για soundcheck όταν ένιωσε αδιαθεσία.

