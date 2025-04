Το μονοκλωνικό αντίσωμα μεπολιζουμάμπη σχετίζεται με βελτίωση της λειτουργίας των πνευμόνων ασθενών με σοβαρό άσθμα

Μελέτη που διενεργήθηκε στην Πνευμονολογική Κλινική του ΑΠΘ έδειξε ότι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα, η μεπολιζουμάμπη, βελτιώνει την αναδιαμόρφωση των αεραγωγών και συσχετίζεται με αξιοσημείωτη βελτίωση στη λειτουργία των πνευμόνων και στον έλεγχο του άσθματος και σημαντική μείωση στα παροξυσμικά επεισόδια.

Πρόκειται για την πολυκεντρική μελέτη MESILICO (Efficacy of Mepolizumab in patients with latE-onset Severe eosInophiLic asthma and fIxed obstruCtiOn), η οποία εστίασε στη χορήγηση μεπολιζουμάμπης σε ασθενείς με σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα όψιμης έναρξης με αποφρακτικό πρότυπο, χωρίς δυνατότητα αναστρέψιμης κατάστασης της υγείας τους.

Μέχρι σήμερα η φαρμακευτική αγωγή με μεπολιζουμάμπη, η οποία είναι ένας βιολογικός παράγοντας που αποτελεί μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της κυτταροκίνης 5, έχει αναδείξει κλινικά οφέλη για την αντιμετώπιση του άσθματος. Ωστόσο, δεν υπήρχαν ενδείξεις για τις δυνατότητες επίδρασης της μεπολιζουμάμπης στη δομική αναδιαμόρφωση των αεραγωγών. Χάρη στους 45 συμμετέχοντες στην έρευνα μετά από 12 μήνες θεραπείας με μεπολιζουμάμπη, αναδείχθηκε για πρώτη φορά η βελτίωση της αναδιαμόρφωσης των αεραγωγών, που συσχετίστηκε με αξιοσημείωτη βελτίωση στη λειτουργία των πνευμόνων και στον έλεγχο του άσθματος και σημαντική μείωση στα παροξυσμικά επεισόδια. Η μελέτη συνεχίζεται, έχει πλέον ολοκληρώσει 36 μήνες παρακολούθησης των ασθενών και οι ερευνητές θα παρουσιάσουν σύντομα δεδομένα μακροπρόθεσμης επίδρασης του βιολογικού παράγοντα στην αναδιαμόρφωση των αεραγωγών.

Μια μελέτη που είναι η μοναδική στην Ελλάδα αποτελεί πλέον μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας μετά από τη δημοσίευση της στο πιο έγκριτο και αναγνωρισμένο περιοδικό στον τομέα της αλλεργιολογίας και από τα πλέον σημαντικά για τον τομέα της ανοσολογίας (Journal of Allergy and Clinical Immunology). Επιστημονικά υπεύθυνος της μελέτης είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Πνευμονολογίας Κωνσταντίνος Πορπόδης και συντονίστρια η ειδικευόμενη ιατρός Παθολογικής Ανατομικής, Καλλιόπη Δόμβρη. Το πρωτόκολλο της μελέτης σχεδιάστηκε στην Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ και συμμετείχαν σε αυτό οκτώ πνευμονολογικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα.

Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος που συνδέεται με την μεταβολή ιστολογικών δομών στους αεραγωγούς, δηλαδή την αποκαλούμενη «αναδιαμόρφωση των αεραγωγών». Η κατανόηση των μηχανισμών πίσω από αυτή την αναδιαμόρφωση των αεραγωγών, η οποία περιλαμβάνει κυτταρική και μοριακή μεταβολή είναι σήμερα ένα σημαντικό και ενεργό πεδίο έρευνας.

Στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου Παπανικολάου λειτουργεί Εξωτερικό Ιατρείο Άσθματος (ηλεκτρονικό ραντεβού https://rantevou.gpapanikolaou.gr ή στο 14970) και Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσολογίας και Αλλεργικών Παθήσεων του Αναπνευστικού.

