O Πέδρο Πασκάλ «κατακεραυνώνει» την Τζέι Κέι Ρόουλινγκ: Έχει συμπεριφορά «σιχαμένης λούζερ»

Ο γνωστός ηθοποιός Πέδρο Πασκάλ αποκάλεσε την Τζέι Κέι Ρόουλινγκ, συγγραφέα της σειράς των βιβλίων του «Χάρι Πότερ» ως «σιχαμένη λούζερ», μετά τους πανηγυρισμούς της για την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας ότι οι τρανς γυναίκες δεν είναι νομικά γυναίκες σύμφωνα με τον νόμο περί ισότητας.

Ο 50χρονος ηθοποιός του Last of Us, ο οποίος παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας Thunderbolts της Marvel στο Λονδίνο φορώντας αυτή την εβδομάδα ένα μπλουζάκι για τα δικαιώματα των τρανς, έκανε το εξαιρετικά επιθετικό αυτό σχόλιο κάτω από μια ανάρτηση στο Instagram του ακτιβιστή Ταρίκ Ρα’ούφ, ο οποίος κάλεσε τους οπαδούς του να μποϊκοτάρουν τη Ρόουλινγκ και τα έργα της.

Η Ρόουλινγκ είχε ανεβάσει μια φωτογραφία από το superyacht της, καπνίζοντας ένα πούρο, με τη λεζάντα: «Μου αρέσει όταν ένα σχέδιο προχωρεί», μετά την ομόφωνη απόφαση πέντε δικαστών ότι οι όροι «γυναίκα» και «φύλο» στο νόμο περί ισότητας αναφέρονται σε βιολογική γυναίκα και βιολογικό φύλο την περασμένη εβδομάδα.

Η απόφαση ακολούθησε μια σειρά νομικών προσφυγών που ασκήθηκαν από την ομάδα εκστρατείας For Women Scotland (FWS), οι οποίες υποστηρίχθηκαν από τη συγγραφέα. Η Ρόουλινγκ έχει αρνηθεί ότι είναι τρανσφοβική, αλλά έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα προτιμούσε να πάει στη φυλακή παρά να αναφέρεται σε ένα τρανς άτομο με τις προτιμώμενες αντωνυμίες του.

Αστέρες της σειράς του «Χάρι Πότερ», όπως ο Ντάνιελ Ράντκλιφ και η Έμα Γουότσον, καταδίκασαν τα σχόλια της Ρόουλινγκ και πήραν αποστάσεις από τη συγγραφέα και το έργο της. Από την πλευρά του, ο Ρα’ούφ προέτρεψε τους οπαδούς του να μποϊκοτάρουν συνολικά το franchise του «Χάρι Πότερ».

«Μην παρακολουθείτε τη σειρά. Μην πάτε στην Universal. Μην αγοράσετε ποτέ ούτε ένα πράγμα του Χάρι Πότερ. Ήρθε η ώρα να πούμε σε αυτές τις εταιρείες ότι η τρανσφοβία χάνει χρήματα», έγραψε στη λεζάντα δίπλα στην ανάρτηση. «Έχει γίνει η αποστολή μας ως ευρύ κοινό να βεβαιωθούμε ότι κάθε πράγμα που σχετίζεται με τον Χάρι Πότερ αποτυγχάνει… επειδή αυτά τα απαίσια αηδιαστικά σ@@@α έχουν συνέπειες», είπε σε βίντεο.

Εκτός από το like στην ανάρτηση, ο Πασκάλ συμφώνησε με τον Ρα’ούφ στα σχόλια: «Το “απαίσια αηδιαστικά σ@@@α” είναι ακριβώς σωστό. Σιχαμένη λούζερ συμπεριφορά», έγραψε. Ο ηθοποιός είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της τρανς κοινότητας από τότε που η αδελφή του έκανε το outing ως τρανς γυναίκα τον Φεβρουάριο του 2021.

Κάνοντας ανάρτηση στο Instagram, ο σταρ του Mandalorian μοιράστηκε μια φωτογραφία της αδελφής του στο εξώφυλλο του ισπανικού περιοδικού Ya, μαζί με τη φράση: «Mi hermana, mi corazón, nuestra Lux». Η φράση μεταφράζεται στα αγγλικά ως: «Η αδελφή μου, η καρδιά μου, η Lux μας» (σ.σ. η λέξη Lux σημαίνει φως στα λατινικά).

Σε μια άλλη ανάρτηση στο Instagram που υποστήριζε τα τρανς άτομα, την οποία μοιράστηκε τον Φεβρουάριο του 2025, ο ηθοποιός των Fantastic Four έγραψε: «Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πιο άθλιο, μικρό και αξιολύπητο από το να τρομοκρατείς την πιο μικρή, πιο ευάλωτη κοινότητα ανθρώπων που δεν θέλουν τίποτα από εσένα, εκτός από το δικαίωμα να υπάρχουν».

