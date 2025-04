Ο πρίγκιπας της Ουαλίας και η σύζυγός του Κέιτ γιορτάζουν αύριο, 29.4.25,την 14η επέτειο γάμου σε ένα νησί της Σκωτίας, επιστρέφοντας στην περιοχή όπου ξεκίνησε η ιστορία αγάπης τους, όταν ήταν φοιτητές.

Ενώ η 43χρονη πριγκίπισσα ξεπερνά έναν καρκίνο για τον οποίο δεν έχει αποκαλυφθεί καμία λεπτομέρεια, το ζευγάρι προβλέπεται να περάσει δύο ημέρες στη νήσο Μαλ, στις Εσωτερικές Εβρίδες στη δυτική Σκωτία. Πρόκειται για το μακρύτερο επίσημο ταξίδι που θα κάνει μετά την ανακοίνωση του καρκίνου της Κέιτ τον Μάρτιο του 2024.

Στη Μαλ, θα συναντηθούν με ντόπιους, ενώ θα επισκεφθούν και μια αγορά στο Τόμπερμορι, ένα μικρό λιμάνι με πολύχρωμα σπίτια, κατόπιν μία παραδοσιακή φάρμα όπου εκτρέφονται πρόβατα. Επίσης, έχει προγραμματιστεί μία συνάντηση με δασοφύλακες και μαθητές που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του παλατιού του Κένσιγκτον σχετικά με τα σχέδιά τους.

Looking forward to arriving in Mull tomorrow for two days celebrating and connecting with rural island communities in the beautiful Inner Hebrides. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/IK8porJfvm