Οι Μπακς αποκλείστηκαν και ο Αντετοκούνμπο αρπάχτηκε με πατέρα αντίπαλου παίκτη – Γενική σύρραξη στο φινάλε (video)

Οι Μιλγουόκι Μπακς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο των playoffs στο NBA.

Αυτό έφερε και πολλά νεύρα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να «πρωταγωνιστεί» σε μία σύρραξη που ακολούθησε με το φινάλε του πέμπτου αγώνα κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς.

Η Ιντιάνα κέρδισε 119-118 στη παράταση και έκανε το 4-1 στη σειρά, για να περάσει στον επόμενο γύρο, αλλά τα όσα ακολούθησαν μετά το τέλος του αγώνα, επισκίασαν τα πάντα.

Ο Αντετοκούνμπο αρπάχτηκε με τον πατέρα του αντίπαλού του, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, ο οποίος του έκανε κάποιες χειρονομίες και γελούσε μαζί του, λέγοντάς του να… πάει σπίτι του. Ο Ελληνας φόργουορντ αγριεμένος, όχι μόνο τον πλησίασε, αλλά κόλλησε το κεφάλι του πάνω στο δικό του και άρχισε να του τα ψάλλει, με αρκετούς να είναι πάνω του προσπαθώντας να αποφύγουν τα χειρότερα.

Giannis Antetokounmpo spoke about his own father & his humble roots after Tyrese Haliburton’s father confronted him after Milwaukee’s series-losing Game 5 vs. Indiana 🗣️ “I believe being humble in victory. People say when you win the game, you talk s***, it’s a green light for… pic.twitter.com/8wobD8wHwS

Αυτά ήρθαν… με άλλο παίκτη της Ιντιάνα. Ο Αντετοκούνμπο αγκάλιασε τον Μπενεκτίκ Μαθούριν για συγχαρητήρια, αλλά άρχισαν να ψιθυρίζουν διάφορα ο ένας στον άλλον. Ο παίκτης της Ιντιάνα έσπρωξε τον Greek Freak κι εκεί ακολούθησε γενική σύρραξη στο παρκέ.

GIANNIS VS. MATHURIN: Giannis Antetokounmpo hugged Bennedict Mathurin at the end of the game, then Mathurin shoved him off & Giannis went at him at the end of the series!



Then, both teams had some pushing & shoving!



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/Rdj2T0dzFl