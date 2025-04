Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, 21 τραυματίστηκαν και δύο αγνοούνται από έκρηξη που συγκλόνισε κατοικημένη περιοχή της πόλης Ταϊγιουάν στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Από την έκρηξη δημιουργήθηκαν σύννεφα καπνού και έσπασαν τζάμια στα γειτονικά κτίρια, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

#Breaking An explosion occurred Wednesday morning in a residential area of #Taiyuan , capital of north China's Shanxi Province, according to local firefighters #Shanxi #China @XHNews An explosion occurred Wednesday morning in a residential area of Taiyuan, capital of north… pic.twitter.com/94t8OiVyDq

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 1:17 μ.μ στην πόλη Ταϊγιουάν της επαρχίας Σανσί, μετέδωσαν το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua και το κρατικό δίκτυο CCTV. Δεν αναφέρθηκαν τα αίτια του περιστατικού. Δύο άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, σύμφωνα με το CCTV.

At least one person was killed and 21 others injured when an explosion rocked a residential area in northern China's Shanxi province, creating clouds of smoke and shattering glass in nearby buildings, state media reported on Wednesday. https://t.co/WmRiGTFuBQ