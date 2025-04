Μια μεγάλη πολική αρκούδα κυνήγησε έναν άνδρα έξω από ένα ξενοδοχείο στο Pyramiden της Νορβηγίας. Το τρομακτικό γεγονός κατέγραψε η Rebecca Baack, η οποία μαζί με μια άλλη ομάδα ανθρώπων παρακολούθησε την καταδίωξη με τρόμο.

Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να τρέχει μακριά από το ζώο μέχρι να φτάσει σε ένα snowmobile, το οποίο χρησιμοποίησε για να τρομάξει την αρκούδα και να διαφύγει από το σημείο. Το βίντεο έκανε τον γύρο του κόσμου.

«Ήταν τεράστια ανακούφιση να τον βλέπω να δραπετεύει» είπε στο USA Today η Rebecca Baack, η οποία κατέγραψε το βίντεο του περιστατικού που συνέβη γύρω στα μεσάνυχτα της 27ης Απριλίου. Η Baack δήλωσε ότι «τρομοκρατήθηκε» για τον άνδρα καθώς παρακολουθούσε το περιστατικό, τνα εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της.

Η Baack είπε ότι πιστεύει ότι ο άνδρας εργαζόταν για το ξενοδοχείο και προσπαθούσε να τρομάξει το σαρκοβόρο με ένα πιστόλι φωτοβολίδων, αλλά το όπλο «δυστυχώς χτύπησε πίσω από την αρκούδα, οδηγώντας την σε λάθος κατεύθυνση».

Ο άνδρας μπήκε αργότερα σε ένα φορτηγό για περισσότερη προστασία, είπε η Baack, ενώ η πολική αρκούδα πήγε κάτω από το ξενοδοχείο, το οποίο είναι πάνω σε πασσάλους.

this guy escaped from a charging polar bear using a snowmobile😬 pic.twitter.com/0tcjlqjN3z