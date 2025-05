Τι φέρνει ο Μάιος στο Netflix (videos)

Από ταινίες κινουμένων σχεδίων που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς, μέχρι νέες σειρές που υπόσχονται να κλέψουν την παράσταση, ο Μάιος στο Netflix είναι γεμάτος με ιστορίες που δεν θέλεις να χάσεις.

Ετοιμάσου για την υποψήφια για Όσκαρ ταινία «The Wild Robot», τη νέα ανατρεπτική σειρά «Sirens» και τη mini ρομαντική σειρά «The Four Season».

Αν είστε έτοιμοι για ατελείωτες ώρες binge-watching, δείτε τις νέες αφίξεις και ετοιμαστείτε να απολαύσετε τον καλύτερο Μάιο στο Netflix!

The Four Seasons- 1 Μαΐου

Το The Four Seasons είναι μια μίνι σειρά ρομαντικής κωμωδίας που ακολουθεί τρία ζευγάρια: την Κέιτ και τον Τζακ (Tina Fey και Will Forte), τον Κλοντ και τον Ντάνι (Marco Calvani και Colman Domingo), και τον Νικ και την Αν (Steve Carell και Kerri Kenney-Silver). Οι έξι τους είναι φίλοι εδώ και χρόνια και, κάθε εποχή, οργανώνουν μια κοινή απόδραση.

Ωστόσο, σύννεφα αρχίζουν να μαζεύονται στον παράδεισό τους: ένα μέλος της παρέας αποκαλύπτει ότι είναι δυστυχισμένο και σκοπεύει να εγκαταλείψει τον σύντροφό του, πυροδοτώντας μια σειρά από ανατροπές που απειλούν να διαλύσουν τη δυναμική της ομάδας.

Sirens- 22 Μαΐου

Στο Sirens, πρωταγωνιστούν η Meghann Fahy ως Ντέβον και η Milly Alcock ως η μικρότερη αδελφή της, Σιμόν. Η Ντέβον επισκέπτεται τη Σιμόν το Σαββατοκύριακο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ανήσυχη για τη στενή σχέση της αδελφής της με το αφεντικό της, τη δισεκατομμυριούχο φιλάνθρωπο Μικαέλα Κελ (Julianne Moore).

Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: η Ντέβον δυσκολεύεται να βρει έστω και μια στιγμή ιδιωτικότητας με τη Σιμόν, καθώς η Μικαέλα δεν απομακρύνεται ποτέ από κοντά της. Με τη χαρισματική της προσωπικότητα και τον άτυπο ρόλο της ως κυβερνήτη της πλούσιας νησιωτικής κοινότητας, η Μικαέλα μοιάζει να έχει μαγνητίσει όλους γύρω της.

Αυτή η καυτή, σκοτεινή κωμωδία είναι γεμάτη υποκριτικό ταλέντο. Εκτός από τις Fahy, Alcock και Moore, στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Kevin Bacon ως ο παραδοσιακός σύζυγος της Μικαέλα, Πίτερ, και ο Glenn Howerton ως ο στενός φίλος της οικογένειας, Ίθαν.

The Wild Robot – 24 Μαΐου

Το The Wild Robot υπήρξε μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες της περασμένης χρονιάς, παρότι τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

Η Lupita Nyong’o χαρίζει τη φωνή της στη Ροζ, ένα ρομπότ εξυπηρέτησης που ναυαγεί σε ένα ακατοίκητο νησί. Η ταινία ακολουθεί το συγκινητικό ταξίδι της καθώς προσαρμόζεται στη νέα της ζωή και αναλαμβάνει τον ρόλο της θετής μητέρας ενός ορφανού παπιού.

Αν και δεν πρόκειται για πρωτότυπη παραγωγή του Netflix, τώρα που η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ ταινία καταφθάνει στην πλατφόρμα, δεν πρέπει να τη χάσετε — ειδικά αν δεν την έχετε ήδη απολαύσει.

