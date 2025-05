Απίστευτη στιγμή στην Premier League: Ο Βάρντι πήρε την σφυρίχτρα και… διέκοψε το ματς μετά από τραυματισμό διαιτητή (Video)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στον ποδοσφαιρικό αγώνα της Λέστερ με τη Σαουθάμπτον για το πρωτάθλημα της Αγγλίας, όταν ο Τζέιμι Βάρντι, σκόρερ και αρχηγός της ομάδας, αναγκάστηκε να πάρει… τον ρόλο του διαιτητή για λίγα δευτερόλεπτα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τη Λέστερ, με τον 38χρονο επιθετικό να ανοίγει το σκορ στο 17ο λεπτό με ένα εξαιρετικό αριστερό σουτ. Όμως, λίγα λεπτά αργότερα, το παιχνίδι διακόπηκε από ένα αναπάντεχο γεγονός.

What is Vardy doing 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/5UPrGeUZS9