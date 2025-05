Οι Χούθι απειλούν με νέες επιθέσεις κατά ισραηλινών αεροδρομίων, αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις – Το Ισραήλ θα απαντήσει, λέει ο Νετανιάχου

Οι Χούθι ανακοίνωσαν σήμερα το βράδυ την πρόθεσή τους να επιβάλουν έναν «εναέριο αποκλεισμό» του Ισραήλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις τους σε ισραηλινά αεροδρόμια, μετά τη σημερινή πυραυλική επίθεση που εκτόξευσαν οι υεμενίτες αντάρτες που έπληξε για πρώτη φορά την περιοχή του κεντρικού ισραηλινού αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Οι υεμενίτες αντάρτες προειδοποίησαν ότι θα «στοχεύουν ισραηλινά αεροδρόμια» και κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες να «ακυρώσουν τις πτήσεις τους» προς το Ισραήλ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης θα στοχεύουν (ισραηλινά) αεροδρόμια, ιδιαίτερα αυτό στο Λοντ, που ονομάζεται Μπεν Γκουριόν», κοντά στο Τελ Αβίβ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάιρα , καλώντας «όλες τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να λάβουν υπόψη αυτή τη δήλωση από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και δημοσιεύτηκε, ακυρώνοντας τις πτήσεις τους προς εχθρικά (ισραηλινά) αεροδρόμια».

Όπως είπε Σάιρα, η οργάνωση ενεργεί «σε απάντηση στην απόφαση (του Ισραήλ) να επεκτείνει τις επιθετικές επιχειρήσεις του στη Γάζα».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε σήμερα αντίποινα κατά των Χούθι της Υεμένης, μετά την εκτόξευση πυραύλου που έπληξε για πρώτη φορά την περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, όπου η αεροπορική κυκλοφορία διακόπηκε για σύντομο χρονικό διάστημα.

«Οι επιθέσεις των Χούθι προέρχονται από το Ιράν. Το Ισραήλ θα απαντήσει στην επίθεση των Χούθι εναντίον του κύριου αεροδρομίου μας και στους Ιρανούς αρχηγούς της τρομοκρατίας», έγραψε ο Νετανιάχου στο X, αναδημοσιεύοντας ένα μήνυμα του Μαρτίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο αποδίδονταν επίσης ευθύνες στην Τεχεράνη για τις επιθέσεις από την Υεμένη.

President Trump is absolutely right!



Attacks by the Houthis emanate from Iran. Israel will respond to the Houthi attack against our main airport AND, at a time and place of our choosing, to their Iranian terror masters. pic.twitter.com/eO4hyUzNsI