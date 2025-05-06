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06.05.2025 09:58

Νικόλ Κίντμαν: Εντυπωσίασε στο Met Gala με το νέο lοok στα μαλλιά της (Photos)

06.05.2025 09:58
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Μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποίησε η Νικόλ Κίντμαν το βράδυ της Δευτέρας(5/5) στο Met Gala 2025, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Η 57χρονη ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα, καθώς εμφανίστηκε με κοντό μήκος στα μαλλιά της. Περπάτησε μόνη της στο κόκκινο χαλί, προκαλώντας αίσθηση τόσο με την τουαλέτα σε μαύρο χρώμα που επέλεξε όσο και με το κομψό, κοντό κούρεμα που υιοθέτησε.

Η μεταμόρφωσή της συνοδευόταν από μια δίχρωμη απόχρωση στα μαλλιά της, τονίζοντας ακόμα περισσότερο τη στροφή της σε ένα νέο στιλ.

«Η έμπνευση ήταν ένα κομψό κοντό κούρεμα που ανέδειξε την ουσία του Dandyism πάνω στη Νικόλ Κίντμαν. Ήθελα να τιμήσω το φετινό θέμα τιμώντας τους Dandies και την ατομικότητα, την κομψότητα και την αυτοπεποίθησή τους – όπου κάθε λεπτομέρεια είναι ραμμένη πάνω στο ξεχωριστό άτομο», έγραψε ο κομμωτής της, Αντίρ Αμπερζέλ, μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram.

«Ο Balenciaga είναι ένας οίκος που έχει εξελιχθεί με τόσο συγκεκριμένο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια. Όταν ο Demna μου έστειλε αυτό το σκίτσο, με ενέπνευσε ο τρόπος που πήρε ένα τόσο όμορφο κομμάτι από το παρελθόν του οίκου και το εκσυγχρόνισε με έναν τρόπο που ένιωσα ότι μου ταίριαζε απόλυτα. Από τους γοφούς, στους φιόγκους στη μέση, μέχρι τον κορσέ, ο Demna και η ομάδα του έραψαν αυτό το φόρεμα με απόλυτη ακρίβεια. Το ύφασμα και η τούλινη υφή είναι θεϊκά» εξήγησε σε δηλώσεις της στη Vogue, η Νικόλ Κίντμαν για την τουαλέτα που επέλεξε.

Μιλώντας τέλος, στη Λα Λα Άντονι για λογαριασμό της «Vogue», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η συνολική της εμφάνιση ήταν ένας φόρος τιμής.

«Αυτή η εμφάνιση εμπνεύστηκε ως μια μορφή υποστήριξης προς όλους αυτούς τους υπέροχους, υπέροχους dandies και τις γυναίκες που τους τίμησαν και τους προστάτεψαν. Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ ως μία από αυτές» τόνισε.

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