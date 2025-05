Πώς ο Πάπας Λέων θα μπορούσε να εξελιχθεί σε παγκόσμιο αντίπαλο του Τραμπ

Όταν ο Πάπας Φραγκίσκος αμφισβήτησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή και τη φτώχεια κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας, ο Λευκός Οίκος και οι σύμμαχοί του αντέδρασαν με αδιαφορία.

Αυτό όμως πρόκειται να αλλάξει, καθώς οι Καθολικοί Καρδινάλιοι επέλεξαν για πρώτη φορά στην ιστορία Αμερικανό για την ηγεσία της Εκκλησίας. Ο Ρόμπερτ Πρεβόστ, γεννημένος στο Σικάγο και πρώτος Αμερικανός Πάπας, έχει μια κοσμοθεωρία που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με το δόγμα «Πρώτα η Αμερική».

Όπως επισημαίνει το Politico, εκλέχθηκε μόλις τη δεύτερη ημέρα της ψηφοφορίας και ο Πάπας Λέων θα μπορούσε να εξελιχθεί σε παγκόσμιο αντίπαλο του προέδρου, έχοντας το εγχώριο κύρος για να επηρεάσει Καθολικούς Ρεπουμπλικάνους περισσότερο από τον προκάτοχό του και να εκφράζει μια φωνή που ακούγεται πιο δυνατά στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έσπευσε να επαινέσει την εκλογή του Λέοντα, ο οποίος έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του στο Περού, λέγοντας πως είναι τιμή για τη χώρα και ότι ανυπομονεί να τον συναντήσει.

Ο Λέων προέρχεται από την πιο προοδευτική, χωρίς αποκλεισμούς πτέρυγα του Καθολικισμού. Κήρυξε ειρήνη και τη σημασία της οικοδόμησης γεφυρών στην πρώτη του ομιλία από το μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, αν και φαίνεται να διατηρεί παραδοσιακές καθολικές απόψεις για τα LGBTQ+ ζητήματα.

Οι λόγοι της επιλογής ενός Αμερικανού πιθανότατα θα παραμείνουν μυστικοί. Η εκλογή του Λέοντα όμως συμπίπτει με την υποχώρηση του ρόλου των ΗΠΑ παγκοσμίως.

«Το γεγονός ότι είναι Αμερικανός αυξάνει την πιθανότητα τα κυρίαρχα ζητήματα να παραμείνουν πρώτου κόσμου και αυτό θα μπορούσε να είναι συνταγή για διαίρεση και ένταση με την κυβέρνηση», δήλωσε ο σχολιαστής Ράμες Ποννούρου.

Η υπηκοότητα του Λέοντα του δίνει τη δυνατότητα να ασκήσει επιρροή που ο Αργεντινός Φραγκίσκος δεν είχε.

Αν και το περιεχόμενο του μηνύματός του δεν θα αλλάξει πολύ — υπεράσπιση των φτωχών, αλληλεγγύη — η αμερικανική του ταυτότητα θα προσδώσει διαφορετικό ύφος και αποδοχή.

Ορισμένοι παρατηρητές λένε ότι ο Λέων είναι πιο μετρημένος από τον Φραγκίσκο, που ήταν πιο ευθύς και ανοιχτός, ακόμη και σε θεολογικές διαμάχες όπως αυτή με τον Βανς γύρω από την έννοια ordo amoris.

Η εκλογή του Λέοντα έρχεται σε μια περίοδο όπου η ηγεσία της Εκκλησίας κινείται προς τα αριστερά, ενώ η αμερικανική καθολική βάση στρέφεται προς τα δεξιά. Η

άνοδος του «παραδοσιακού καθολικισμού» — των γνωστών ως trad caths — με έμφαση στη λατινική λειτουργία και την αντίσταση στον μοντερνισμό, έχει δυναμώσει.

«Ανάμικτη η αντίδραση για τον Πρεβόστ. Η Ουάσινγκτον είναι πρωτεύουσα των trad caths, ελπίζαμε σε πιο συντηρητικό υποψήφιο», είπε ένας MAGA Καθολικός που εργάζεται στην πολιτική.

Ο Στιβ Μπάνον χαρακτήρισε τον Λέοντα ως «αντι-Τραμπ Πάπα» και αποτέλεσμα των παγκοσμιοποιητών στο Βατικανό.

Μια σκληροπυρηνική ομάδα πίεσης προσπαθούσε να προωθήσει υποψηφίους που είχαν δηλώσει δημόσια στήριξη στον Τραμπ, σχολιάζει το Politico.

Ο Τραμπ, που αγαπά το τελετουργικό και τη μεγαλοπρέπεια, φαίνεται ειλικρινά περίεργος για τον νέο Πάπα. Έχει ενισχύσει την επαφή του με την Καθολική κοινότητα, εξασφαλίζοντας 59% της στήριξής της στις εκλογές του 2024.

Παρότι είχε συγκρούσεις με τον Φραγκίσκο, παρευρέθηκε στην κηδεία του Ποντίφικα στη Ρώμη και λέγεται πως το έκανε εν μέρει λόγω της εκλογικής του στήριξης από τους Καθολικούς.

Πρόσφατα αστειεύτηκε πως θα έπρεπε να είναι ο νέος Πάπας, δημοσιεύοντας σχετική εικόνα τεχνητής νοημοσύνης στο Truth Social.

Ορισμένοι Καθολικοί βρήκαν την κίνηση κακόγουστη.

Ο Βανς, από την πλευρά του, ευχήθηκε απλά συγχαρητήρια στον νέο Πάπα: «Είμαι βέβαιος ότι εκατομμύρια Αμερικανοί Καθολικοί και άλλοι Χριστιανοί θα προσεύχονται για την επιτυχημένη αποστολή του στην ηγεσία της Εκκλησίας. Ο Θεός να τον ευλογεί!».

