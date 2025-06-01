Renault 5 Turbo 3E: Από το… «χρονοντούλαπο» με 540 ίππους!

Θα είναι το πιο ισχυρό Renault που έχει παραχθεί ποτέ μέχρι στιγμής, το οποίο η γαλλική εταιρεία αποκαλεί «θηρίο ράλι, drifting και πίστας, προσαρμοσμένο για χρήση στο δρόμο».

Θα παραχθούν 1.980 δείγματα (όπως η χρονιά που γεννήθηκε ο θρύλος των R5 Turbo και Turbo 2), διαθέσιμα το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Οι τιμές δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί, αλλά οι κρατήσεις θα πρέπει να ανοίξουν τις επόμενες εβδομάδες.

Σχεδιασμός

Το Renault 5 Turbo 3E δεν είναι απλά ένα ηλεκτρικό «R5» και αυτό γίνεται ξεκάθαρα κατανοητό από όποιο σημείο και να το δεις: προεξέχοντες προφυλακτήρες, διευρυμένα μετατρόχια και φτερά, αεραγωγός στο καπό για τη δημιουργία κάθετης δύναμης και δύο αεροτομές στο πίσω μέρος.

Χωρίς να παραβλέπουμε την ανάγκη βελτιστοποίησης της αεροδυναμικής, το Renault 5 Turbo 3E αφθονεί με αναφορές στο R5 Turbo της δεκαετίας του ογδόντα: τετράγωνοι (αλλά LED) προβολείς, τρεις λεπτές εισαγωγές αέρα και «πρόσθετα φώτα ομίχλης» στο μπροστινό μέρος, επίσης τετράγωνα, κάτω από τα οποία τοποθετείται μια μεγάλη αεροδυναμική λεπίδα.

Οι πλαϊνοί αεραγωγοί μεταφέρουν τη ροή του αέρα μπροστά από τους τροχούς, ενώ οι επάνω από τα πίσω φτερά τον κατευθύνουν κάτω από τους προβολείς, που συνδέονται μεταξύ τους με μια δεύτερη, πιο λεπτή αεροτομή. Αντίθετα, ο πίσω προφυλακτήρας φιλοξενεί έναν τεράστιο διαχύτη.

Εσωτερικό

Το Renault 5 Turbo 3E διαθέτει δύο θέσεις και δύο είναι επίσης και οι πόρτες. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική με τους ηλεκτροκινητήρες στο εσωτερικό των τροχών και την μπαταρία κάτω από την πλατφόρμα έχει καταστήσει δυνατή τη σημαντική αύξηση του αποθηκευτικού χώρου. Τα καθίσματα, με ζώνες έξι σημείων, έχουν κέλυφος carbon και καλύπτονται με Alcantara, υλικό που χρησιμοποιείται επίσης για το ταμπλό και τα πάνελ των θυρών.

Οι ιδιοκτήτες του Renault 5 Turbo 3E θα μπορούν να το προσαρμόσουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, αντλώντας από τη μακρά λίστα επιλογών που προσφέρει η γαλλική εταιρεία, ξεκινώντας από την επιλογή των χρωμάτων για το αμάξωμα και το εσωτερικό. Μεταξύ των επιλογών που προσφέρονται, τα χρώματα που θυμίζουν το αρχικό Turbo (όπως το Rosso Granata) ή τα αγωνιστικά χρώματα όπως το “Tour de Corse 1982” που βλέπετε στις εικόνες.

