ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

12.01.2025 09:32

Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου: Τα Renault 5 E-Tech electric και Alpine A290 κατάκτησαν τον τίτλο «Car of the Year 2025»

12.01.2025 09:32
car_of_the_year_2025

Τα Renault 5 E-Tech electric και Alpine A290 κατάκτησαν τον τίτλο του Car of the Year 2025. Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε σήμερα από την επιτροπή του European Car of the Year στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Το νικητήριο δίδυμο επιλέχθηκε από 60 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 23 χώρες.

Τα Renault 5 E-Tech electric και Alpine A290 κατέλαβαν την πρώτη θέση με 353 βαθμούς. Να σημειώσουμε ότι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Renault γίνεται το όγδοο μοντέλο της μάρκας που κατακτά το διάσημο βραβείο του Car of the Year, μετά τα Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scenic (1997), Megane (2003), Clio III (2006) και Scenic E-Tech electric (2024).

Διαβάστε επίσης:

Volkswagen: Παρέδωσε περίπου 4,8 εκατομμύρια οχήματα το 2024

ΗΠΑ: Η Tesla ανακαλεί 239.000 οχήματα – Πρόβλημα στην κάμερα οπισθοπορείας «αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης»

Formula 1: Ο Κάουελ νέος επικεφαλής στην Aston Martin

