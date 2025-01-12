Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου: Τα Renault 5 E-Tech electric και Alpine A290 κατάκτησαν τον τίτλο «Car of the Year 2025»

Τα Renault 5 E-Tech electric και Alpine A290 κατάκτησαν τον τίτλο του Car of the Year 2025. Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε σήμερα από την επιτροπή του European Car of the Year στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Το νικητήριο δίδυμο επιλέχθηκε από 60 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 23 χώρες.

Τα Renault 5 E-Tech electric και Alpine A290 κατέλαβαν την πρώτη θέση με 353 βαθμούς. Να σημειώσουμε ότι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Renault γίνεται το όγδοο μοντέλο της μάρκας που κατακτά το διάσημο βραβείο του Car of the Year, μετά τα Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scenic (1997), Megane (2003), Clio III (2006) και Scenic E-Tech electric (2024).

