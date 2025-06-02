search
02.06.2025 12:31

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Θρησκευτικός γάμος και βάφτιση στη Mύκονο

02.06.2025 12:31
argyros_nika_gamos

Έχουν ήδη συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, έχουν ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο ενώ έχουν αποκτήσει τον καρπό του έρωτά τους, τον γιο τους, ωστόσο για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα η 1η Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή.

Στη Μύκονο, στο νησί-σύμβολο του ελληνικού καλοκαιριού και αγαπημένο τους καταφύγιο, οι δυο τους θα τελέσουν θρησκευτικό γάμο και θα βαπτίσουν τον μικρό Βασίλη τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της RealNews, η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο ζωής. Η επιλογή της Μυκόνου δεν είναι τυχαία: εκτός από αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός, το νησί προσφέρει περισσότερη ιδιωτικότητα τον Σεπτέμβριο, μακριά από την πολυκοσμία του Αυγούστου.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο ιδιωτικό εκκλησάκι που βρίσκεται εντός της έπαυλης της Μαριάννας Λάτση, στενής φίλης του ζευγαριού, η οποία θα είναι και η κουμπάρα τους.

Όσο για τους νονούς του μικρού Βασίλη, λέγεται ότι εκτός από τα αδέλφια του Κ. Αργυρού ενδέχεται να είναι και η ίδια η Μ. Λάτση. Αν και τα δύο μυστήρια θα γίνουν σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, η δεξίωση, που θα ακολουθήσει, αναμένεται πιο κοσμική και ανοιχτή, γεμάτη από λάμψη και μουσική. Ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, ωστόσο οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το νυφικό, καθώς και άλλα ενδυματολογικά σύνολα της νύφης για την ημέρα θα φέρουν την υπογραφή της Σήλιας Κριθαριώτη, αγαπημένης φίλης της οικογένειας Νίκα και καταξιωμένης σχεδιάστριας με μακρά πορεία στη μόδα.

