Μαυροβούνιο: 19χρονη TikToker σκοτώθηκε πέφτοντας στη θάλασσα ενώ έκανε αλεξίπτωτο θαλάσσης – Σκληρές εικόνες

Μια TikToker μόλις 19 ετών σκοτώθηκε πέφτοντας από μεγάλο ύψος, αφού έλυσε τη ζώνη ασφαλείας την ώρα που έκανε αλεξίπτωτο θαλάσσης.

Η Tijana Radonjic, βρισκόταν σε διακοπές στην Μπούντβα του Μαυροβουνίου, όταν έπεσε στην Αδριατική Θάλασσα έπειτα από πτήση σε ύψος 50 μέτρων. Παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν να την βρουν, επιβεβαίωσαν ότι πέθανε την περασμένη Τετάρτη.

Σε βίντεο-σοκ που κυκλοφόρησε στα social media, φαίνεται η 19χρονη να είναι σε πανικό ενώ κάνει αλεξίπτωτο θαλάσσης. Προσπαθεί να τραβηχτεί από τους δύο ιμάντες, και κάποια στιγμή ξεκουμπώνει τη ζώνη ασφαλείας και το γιλέκο της.

Στη συνέχεια, η Tijana Radonjic στριφογυρίζει στο κάθισμά της πριν αναποδογυρίσει και πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με την dailymail.com, οι τρομοκρατημένοι λουόμενοι σε κοντινή παραλία φέρεται να άκουσαν την 19χρονη να ουρλιάζει λίγα λεπτά πριν από την πτώση: «Κατέβασέ με! Βάλτε με κάτω!».

Το τοπικό μέσο Republika δήλωσε ότι άλλοι την άκουσαν να φωνάζει «βοηθήστε με».

Οι συνθήκες του θανάτου της Tijana Radonjic παραμένουν ασαφείς, με ορισμένα τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία να αναφέρουν ότι γύριζε ένα διαφημιστικό βίντεο για ένα τοπικό τουριστικό πρακτορείο.

Η κ. Radonjic φέρεται να είχε συμφωνήσει να κάνει δωρεάν βόλτα με αλεξίπτωτο με αντάλλαγμα το βίντεο για να «ενισχύσει τις επιχειρήσεις με τουρίστες για την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών». Το φιλμ υποτίθεται ότι έδειχνε την κα Radonkic με μπικίνι να πετάει ευτυχισμένη πάνω από τη Ριβιέρα της Μπούντβα με ένα αλεξίπτωτο που ρυμουλκείται από ένα ταχύπλοο σκάφος, σύμφωνα με το NewsFlash.

Μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι φαινόταν χαρούμενη και χαλαρή καθώς την έδεναν και της έλεγαν πώς να χρησιμοποιεί την ζώνη ασφαλείας.

Ωστόσο, η Republika ανέφερε ότι πιθανότατα η άτυχη 19χρονη υπέστη «κρίση πανικού». Ένα άλλο μέσο ανέφερε ότι δεν έχει αποκλειστεί η αυτοκτονία, αλλά οι οικείοι της δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι θα έβαζε τέλος στη ζωή της.

