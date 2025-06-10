Δυστύχημα στην Ποσειδώνος:  Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο οδηγός του ταξί που σκότωσε την 65χρονη – Του πήραν το δίπλωμα

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός του ταξί που χτύπησε και σκότωσε την 65χρονη εργαζόμενη στην καθαριότητα του Δήμου Αλίμου.

Του επιβλήθηκε αφαίρεση διπλώματος, εμφάνιση στο ΑΤ της περιοχής του δύο φορές το μήνα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους. Ο δικηγόρος του, Άρης Καραμπασιάδης, δήλωσε πως «Καμία εμπλοκή του εντολέα μου στο περιστατικό, τεχνικό το θέμα λήξης της άδειας οδήγησης του, είχε σε ισχύ το πιστοποιητικό οδηγικής ικανότητας».

