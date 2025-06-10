search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 11:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.06.2025 16:19

Δυστύχημα στην Ποσειδώνος:  Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο οδηγός του ταξί που σκότωσε την 65χρονη – Του πήραν το δίπλωμα

10.06.2025 16:19
PERIPOLIKO EKAB
φωτογραφία αρχείου

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός του ταξί που χτύπησε και σκότωσε την 65χρονη εργαζόμενη στην καθαριότητα του Δήμου Αλίμου.

Του επιβλήθηκε αφαίρεση διπλώματος, εμφάνιση στο ΑΤ της περιοχής του δύο φορές το μήνα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους. Ο δικηγόρος του, Άρης Καραμπασιάδης, δήλωσε πως «Καμία εμπλοκή του εντολέα μου στο περιστατικό, τεχνικό το θέμα λήξης της άδειας οδήγησης του, είχε σε ισχύ το πιστοποιητικό οδηγικής ικανότητας».

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά κοντά σε σπίτια στην Ανάβυσσο – Εντολή εκκένωσης προς Αθήνα – Στη μάχη της κατάσβεσης ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Αγ. Νικόλαος: Νεκρή εντοπίστηκε η 65χρονη Ισραηλινή συγγραφέας Μικέλ Πέλεκ

Συγκλονίζει ο Γιάννης Δημαράς για τον θάνατο του γιου του – «Είχα πει στον Οικονομέα “σου εύχομαι να σε θάψουν τα παιδιά σου”, εγώ δεν το έζησα αυτό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nafstathmos-salaminas
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για κατασκοπεία, φωτογράφιζαν τον Ναύσταθμο

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση τρένου με φορτηγάκι στο Σουφλί

palestine_2309_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνη: Ποιες χώρες την αναγνωρίζουν και ποιες… το σκέφτονται – Τι σημαίνει η αναγνώριση ενός κράτους (videos)

F-35_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνίες δεκάδων δισ. και κατασκευή εξαρτημάτων αεροσκαφών στην Τουρκία σχεδιάζει ο Ερντογάν ενόψει συνάντησης με Τραμπ

global-sumud-flotilla_1509_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη και χυδαία η έκθεση του ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις και κόμματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 11:50
nafstathmos-salaminas
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για κατασκοπεία, φωτογράφιζαν τον Ναύσταθμο

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση τρένου με φορτηγάκι στο Σουφλί

palestine_2309_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνη: Ποιες χώρες την αναγνωρίζουν και ποιες… το σκέφτονται – Τι σημαίνει η αναγνώριση ενός κράτους (videos)

1 / 3