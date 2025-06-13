Αθέθηκε ελεύθερος ο Αλέξανδρος Κοψιάλης που νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, 13.6.25, συνελλήφθη γιατί οδηγούσε τη μηχανή του χωρίς δίπλωμα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο youtuber και influencer αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του και η δίκη του ορίστηκε για τις 26 Ιουλίου 2025, όπου ο Αλέξανδρος Κοψιάλης καλείται να προσκομίσει επίσημα το δίπλωμά του.

Η Τροχαία είχε, ήδη, αφαιρέσει το δίπλωμά του σε προηγούμενο έλεγχο, όταν είχε εντοπιστεί να οδηγεί χωρίς προστατευτικό κράνος.

Παρ’ όλα αυτά, αγνόησε την απαγόρευση και αποφάσισε να ξαναπιάσει το τιμόνι της μοτοσυκλέτας του.

