Συνελήφθη ο Αλέξανδρος Κοψιάλης – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Συνελήφθη ο Αλέξανδρος Κοψιάλης -όπως έγινε γνωστό νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (13/6)-, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγούσε τη μηχανή του χωρίς δίπλωμα.
Η Τροχαία είχε, ήδη, αφαιρέσει το δίπλωμά του σε προηγούμενο έλεγχο, όταν είχε εντοπιστεί να οδηγεί χωρίς προστατευτικό κράνος.
Παρ’ όλα αυτά, ο γνωστός youtuber αγνόησε την απαγόρευση και αποφάσισε να ξαναπιάσει το τιμόνι της μοτοσυκλέτας του.
Αυτή την ώρα, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης περιμένει τη σειρά του να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
