Στις φλόγες η Μέση Ανατολή και οι αγορές — Φόβος για ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Το αιφνιδιαστικό, σφοδρό και στοχευμένο χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν, βυθίζει τη Μέση Ανατολή σε μια νέα περίοδο αστάθειας, πιο επικίνδυνη και απρόβλεπτη από ποτέ. Η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής ανάφλεξης δεν είναι πλέον θεωρητικό σενάριο, αλλά απειλή μετρήσιμη και άμεση.

Οι αγορές δίνουν ήδη τα πρώτα σημάδια πανικού. Το πετρέλαιο εκτοξεύεται, με τις τιμές να καταγράφουν άνοδο έως και 13%. Το WTI ενισχύεται κατά 6,50%, στα 72,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημειώνει άνοδο 6,27%, φτάνοντας τα 73,71 δολάρια. Η απειλή διακοπής της ροής από τη Μέση Ανατολή και ιδίως από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, αναστατώνει τις αγορές ενέργειας και απειλεί την εύθραυστη ισορροπία στην παγκόσμια προσφορά.

Τα χρηματιστήρια της Ευρώπης βυθίζονται υπό το βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 1,3%, στις 23.463,07 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πτώση 1,1%, στις 7.676,21 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει απώλειες 0,6%, στις 8.834,75 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί κατά 1,5%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολισθαίνει κατά 1,8%. Αντίστοιχα και το Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 1,55%, ακολουθώντας το ευρύτερο κλίμα πιέσεων που διαχέεται σε όλες τις αγορές.

Το βλέμμα όλων στρέφεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Wall Street ετοιμάζεται να ανοίξει σε καθεστώς συναγερμού, καθώς τα futures του Dow Jones δείχνουν βουτιά 500 μονάδων. Η έντονη νευρικότητα προμηνύει ένα άνοιγμα με ισχυρές πιέσεις, ενώ οι επενδυτές παγκοσμίως αγωνιούν για την κατεύθυνση που θα λάβει η κρίση και η πιθανότητα να παρασυρθεί το σύνολο των αγορών σε μια καθοδική δίνη.

Η ενεργειακή ανασφάλεια εντείνεται ώρα με την ώρα. Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη ακολουθεί επίσης ανοδική πορεία, με το TTF για τον Ιούλιο να ενισχύεται κατά 4,4%, στα 37,8 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Ο φόβος για αποκλεισμό ή καθυστερήσεις στις εξαγωγές LNG από το Κατάρ – βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς – αναζωπυρώνει εφιαλτικά σενάρια, σύμφωνα με τα οποία οι τιμές θα μπορούσαν να υπερβούν εκ νέου το όριο των 100 ευρώ, οδηγώντας τις κυβερνήσεις σε έκτακτες παρεμβάσεις.

Η Ευρώπη, ακόμη εύθραυστη από την ενεργειακή αποδέσμευση από τη Ρωσία, βρίσκεται ξανά σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η προσπάθεια πλήρωσης των αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα απειλείται άμεσα, ενώ η επιστροφή του γεωπολιτικού ρίσκου στο επίκεντρο των αγορών επαναφέρει εικόνες του 2022, σε μια ακόμη πιο ασταθή και πολωμένη διεθνή πραγματικότητα.

Οι χρηματαγορές δοκιμάζονται. Οι πρώτες γραμμές της ενέργειας τρίζουν. Και ο κόσμος ολόκληρος παρακολουθεί, ανήμπορος ακόμη να προβλέψει αν το επόμενο χτύπημα θα προκαλέσει την ανεπίστρεπτη κλιμάκωση.

Μια νέα εποχή ανασφάλειας αρχίζει. Και οι κραδασμοί της ήδη διαπερνούν το παγκόσμιο σύστημα.

Διαβάστε επίσης:

Στα «κόκκινα» το Χρηματιστήριο – Κάθετη πτώση στον Γενικό Δείκτη, στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ένας στους τρεις φορολογούμενους δικαιώνεται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μετά από προσφυγές και ενστάσεις

Πάνω από τα μισά τιμολόγια στην Ελλάδα πληρώνονται εκπρόθεσμα με κίνδυνο για τη ρευστότητα