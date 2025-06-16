search
ΚΟΣΜΟΣ

16.06.2025 07:21

HΠΑ: Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία της βουλευτή των Δημοκρατικών στη Μινεσότα και του συζύγου της

murder mew

Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τη Δημοκρατική βουλευτή της Πολιτείας της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν και τον σύζυγό της.

Το ABC News ανέφερε ότι ο άνδρας συνελήφθη κοντά στο αγρόκτημά του στο Green Isle της Μινεσότα. 

Το γραφείο του σερίφη στην κομητεία Ράμσεϊ της Μινεσότα ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει τον ύποπτο για την επίθεση, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 57χρονος Βανς Λούθερ Μπόλτερ, να έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό ήταν σε εξέλιξη μετά τους φόνους της Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της, Μαρκ, τους οποίους ο κυβερνήτης Τιμ Ουόλτς χαρακτήρισε «δολοφονίες με πολιτικά κίνητρα».

Το FBI προσέφερε αμοιβή έως 50.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μπόλτερ.

Οι Αρχές είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι είχαν βρει ένα αυτοκίνητο, ένα καπέλο και άλλα αντικείμενα που ανήκαν στον ύποπτο σε μια αγροτική περιοχή νοτιοδυτικά της Μινεάπολης, αλλά δεν τον είχαν εντοπίσει ακόμη.

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Τζον Χόφμαν, δέχτηκε επίσης πυροβολισμούς όπως και η σύζυγός του και νοσηλεύονται τραυματίες. Ο Χόφμαν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφού δέχθηκε εννέα σφαίρες.

Το συμβάν ξεκίνησε περίπου στις 2 π.μ. (τοπική ώρα), τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν ο Χόφμαν και η σύζυγός του, Ιβέτ , δέχθηκαν πολλούς πυροβολισμούς στο σπίτι τους στο Τσάπλιν της Μινεσότα, σύμφωνα με τις αρχές.

Μετά τον πυροβολισμό του Χόφμαν, οι αστυνομικοί κατευθύνθηκαν για να ελέγξουν προληπτικά τη Χόρτμαν.

Γύρω στις 3:35 π.μ. (τοπική ώρα), οι αστυνομικοί βρήκαν τον ύποπτο – ντυμένο ως αστυνομικός – να βγαίνει από το σπίτι της Χόφμαν, δήλωσε η αστυνομία.

Η Χόρτμαν και ο σύζυγός της, Μαρκ, βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς στο σπίτι τους.

Το όχημα του υπόπτου – το οποίο έμοιαζε με αστυνομικό όχημα, συμπεριλαμβανομένων των φάρων της αστυνομίας – βρισκόταν στο δρόμο του σπιτιού της Χόρτμαν.

Ο Μπόλτερ τράπηκε σε φυγή πεζός αφού πυροβόλησε κατά αστυνομικών, εγκαταλείποντας το όχημα στο οποίο οι αστυνομικοί βρήκαν ένα «μανιφέστο» που απαριθμούσε άλλους βουλευτές και αξιωματούχους ως υποψήφιους στόχους.

Ο Μπόλτερ ισχυριζόταν ότι είναι ειδικός σε θέματα ασφάλειας με εμπειρία στη Λωρίδα της Γάζας και στην Αφρική, σύμφωνα με διαδικτυακές αναρτήσεις και δημόσια αρχεία που εξέτασε το Reuters.

